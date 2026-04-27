Την πόρτα του χειρουργείου ετοιμάζεται να περάσει ξανά ο Έντερ Μιλιτάο, ο οποίος θα λείψει για τους επόμενους πέντε μήνες και θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ξανά στο χειρουργείο ο Έντερ Μιλιτάο. Οι τραυματισμοί δεν λένε να αφήσουν σε ησυχία τον Βραζιλιάνο στόπερ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί κατά κόρον, ιδίως από τις απανωτές ρήξεις χιαστών στα δυο του γόνατα. Και η τύχη συνεχίζει να του γυρνάει την πλάτη.

Όπως έγινε γνωστό, ο τραυματισμός του 28χρονου στους οπίσθιους μηριαίους στο παιχνίδι κόντρα στην Αλαβές αποδείχθηκε πολύ χειρότερος από το αναμενόμενο και αναμένεται να τον κρατήσει στα «πιτς» για τους επόμενους πέντε μήνες.

Όπερ σημαίνει πως δεδομένα θα απουσιάσει από την αποστολή της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και εστιάζει πλέον να είναι έτοιμος προς τις αρχές του Οκτωβρίου για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με τη «Marca», ο Μιλιτάο θα χειρουργηθεί στη Φινλανδία αυτή την εβδομάδα για να αποκαταστήσει το πρόβλημα, το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό πισωγύρισμα στην καριέρα του.

Ο στόπερ της Ρεάλ πάντως είχε την επιλογή να ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία που θα περιόριζε το διάστημα απουσίας του στις πέντε εβδομάδες, όμως μια τέτοια λύση θα άφηνε πολλές πιθανότητες υποτροπής...