Τζίκιτς: «Το Διεθνές Σεμινάριο του ΣΕΠΚ προάγει τη διάδοση της γνώσης»
Ο πολύπειρος Σέρβος προπονητής Αλεκσάνταρ Τζίκιτς, με μακρά και επιτυχημένη παρουσία στους πάγκους της Ευρώπης, ο οποίος οδήγησε πρόσφατα την Εθνική Γεωργίας στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 για πρώτη φορά στην ιστορία της, θα είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές στο Διεθνές Σεμινάριο του Σ.Ε.Π.Κ. «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025», το διήμερο 27-28 Δεκεμβρίου στο ΣΕΦ.
Ο κόουτς Τζίκιτς έστειλε το μήνυμά του μέσω του sepk.gr στην ελληνική προπονητική κοινότητα ενόψει του Διεθνούς Σεμιναρίου: «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω ως εισηγητής στο Διεθνές Σεμινάριο του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης "ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025". Πιστεύω ότι τέτοιες διοργανώσεις προάγουν τη διάδοση της γνώσης και ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, καθώς και διαφορετικών προσεγγίσεων. Η κατανόηση ότι δεν υπάρχει "ένας και μοναδικός τρόπος" στην προπονητική, στη διδασκαλία και στο παιχνίδι του μπάσκετ είναι απαραίτητη για το μέλλον του αθλήματός μας».
Ελεύθερη είσοδος για τα μέλη του Σ.Ε.Π.Κ.
Η είσοδος για τα μέλη του Σ.Ε.Π.Κ. θα είναι ελεύθερη, ενώ θα τους δοθεί δίπλωμα συμμετοχής, t-shirt και ντοσιέ του Σεμιναρίου. Στη δεύτερη ημέρα του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί επίσης η καθιερωμένη βράβευση των προπονητών-μελών του Σ.Ε.Π.Κ. που την προηγούμενη σεζόν κατέκτησαν τίτλο ή πανηγύρισαν άνοδο.
Αναλυτικό πρόγραμμα
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
- 09:00 – 12:00 | Εγγραφές
- 10:00 – 11:15 | Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς – Building a Defensive Tactic
- 11:30 – 12:45 | Γιάννης Καλαμπόκης – Developing Players for the Next Leve
- 13:00 – 14:15 | Αλεξάνταρ Τζίκιτς – Beating Ice Coverage
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
- 10:00 – 11:15 | Χρήστος Σερέλης – Panathinaikos PnR Defensive Coverage
- 11:30 – 12:45 | Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς – Fast Break and Transition Principles
- 13:00 – 14:15 | Αλεξάνταρ Τζίκιτς – Space and Pace
- 14:30 – 16:00 | Βραβεύσεις – Απονομές
