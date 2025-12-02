Ο Νίκος Γκάλης σαν σήμερα πριν από 46 χρόνια πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη, όπου έμελλε να αλλάξει την ιστορία του μπάσκετ στην Ελλάδα.

Το ημερολόγιο έγραφε 2 Δεκεμβρίου του 1979, την ημέρα που ο Νίκος Γκάλης φοράει για πρώτη φορά τη φανέλα του Άρη και αγωνίζεται απέναντι στον Ηρακλή.

Ντεμπούτο που συνοδεύτηκε με νίκη (79-78) και τον ίδιο να είναι πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας 30 πόντους.

Και ποιος θα φανταζόταν, τότε πως ένας τύπος με μαλλί «αφάνα», μεγαλωμένος στην Αμερική θα άλλαζε την ιστορία του αθλήματος στη χώρα μας και θα αποκαλούταν «θεός».

Ο Νίκος Γκάλης, εκείνη την ημέρα συστήθηκε στο ελληνικό κοινό, βάζοντας σε όλα τα σπίτια το μικρόβιο της «πορτοκαλί θεάς».

Πριν έρθει στην Ελλάδα όμως, ξεχώριζε ήδη στην Αμερική και έκανε τους αντιπάλους του, να σαστίζουν κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα στα χέρια του.

Ξεχώριζε ήδη πριν έρθει στην Ελλλάδα

Τη σεζόν 1978-79 βγαίνει τρίτος σκόρερ στο κολεγιακό πρωτάθλημα (NCAA), έχοντας μ.ο 27.5 πόντους και βρισκόμενος πίσω από τον θρυλικό Λάρι Μπερντ.

Πριν έρθει στη χώρα μας για λογαριασμό του Άρη το NBA είχε εντοπίσει το φαινόμενο που λέγεται Γκάλης και τον κάνει draft στο νούμερο 68 για λογαριασμό των Σέλτικς.

Ένας τραυματισμός στον αστράγαλο όμως, του κόβει το όνειρο του NBA και έρχεται Ελλάδα, κάνοντας όλους να απορούν τι θα γινόταν αν πήγαινε εκείνη τη σεζόν στην Αμερική.

Αδιαμφισβήτητα, είναι το μεγαλύτερο «what if» στο Ελληνικό στο μπάσκετ.

Η μοίρα του, τον οδήγησε στη Θεσσαλονίκη, όπου έκατσε 13 χρόνια και έγραψε την πιο χρυσή ιστορία Έλληνα καλαθοσφαιριστή.

Από το 1992 μέχρι το 1994 έμεινε και έκλεισε την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Ο «gangster» κατέκτησε οκτώ πρωταθλήματα Ελλάδας, επτά κύπελλα και ένα σούπερ καπ σε συλλογικό επίπεδο.

Ενώ σε εθνικό, οδήγησε την Εθνική στο Χάλκινο μετάλλιο των Βαλκανικών αγώνων το 1984 και το 1986 και φυσικά το χρυσό στο Eurobasket του 1987. Δύο χρόνια αργότερα, πρόσθεσε στο παλμαρέ του και το ασημένιο του Eurobasket του 1989.

Οι ατομικές του διακρίσεις… αμέτρητες.

11 φορές Πρώτος σκόρερ Ελληνικού πρωταθλήματος: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991

5 φορές πρώτος σκόρερ Κυπέλλου Πρωταθλητριών: 1988, 1989, 1990, 1992, 1994

3 φορές πρώτος σκόρερ φάιναλ φορ Κυπέλλου Πρωταθλητριών : 1988, 1989, 1990

4 φορές πρώτος σκόρερ Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (Ευρωμπάσκετ) : 1983, 1987, 1989, 1991

2 φορές πρώτος σκόρερ του Προολυμπιακού Τουρνουά: 1984, 1988

Μία φορά πρώτος σκόρερ Παγκοσμίου Πρωταθλήματος: 1986

Έπειτα από 46 χρόνια η σημερινή μέρα ακόμα θα μνημονεύεται και θα συνεχίσει να είναι στο μυαλό κάθε Έλληνα φιλάθλου που ασχολείται με τον αθλητισμό.