BCL: ΑΕΚ στο Βερολίνο για την κορυφή – η Καρδίτσα δοκιμάζεται στην Τόφας

Η φάση των «16» του Basketball Champions League φτάνει στο φινάλε της με την ΑΕΚ να μάχεται για την πρώτη θέση απέναντι στην Άλμπα, ενώ η Καρδίτσα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τόφας.
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Βερολίνο απέναντι στην Άλμπα, με φόντο την κορυφή του Group J στη φάση των «16» του Basketball Champions League, ενώ η Καρδίτσα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τόφας σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των αναμετρήσεων είναι επίσης γνωστές.

Η αυλαία της φάσης των «16» πέφτει με την ΑΕΚ να έχει μπροστά της μια κρίσιμη αποστολή απέναντι στην Άλμπα (20:00, COSMOTE SPORT 4, LIVE από το Gazzetta), διεκδικώντας την πρώτη θέση του ομίλου.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στην κορυφή με ρεκόρ 5-0 και θέλει να παραμείνει εκεί, έχοντας και το πλεονέκτημα της διαφοράς των +8 από τη νίκη της επί των Γερμανών (4-1) στην SUNEL Arena. Αν καταφέρει να κρατήσει την πρωτιά, θα εξασφαλίσει και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου η πρόκριση θα κριθεί σε σειρά best-of-three.

Την ίδια ώρα, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Καρδίτσα φιλοξενείται από την Τόφας (19:00, COSMOTE SPORT 5) σε ένα ματς που δεν επηρεάζει τη βαθμολογία.

Η βαθμολογία του ομίλου

  1. ΑΕΚ: 5-0
  2. Άλμπα: 4-1
  3. Τόφας Μπούρσα: 1-4
  4. Καρδίτσα: 0-5
     

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα