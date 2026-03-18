BCL: ΑΕΚ στο Βερολίνο για την κορυφή – η Καρδίτσα δοκιμάζεται στην Τόφας
Η αυλαία της φάσης των «16» πέφτει με την ΑΕΚ να έχει μπροστά της μια κρίσιμη αποστολή απέναντι στην Άλμπα (20:00, COSMOTE SPORT 4, LIVE από το Gazzetta), διεκδικώντας την πρώτη θέση του ομίλου.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στην κορυφή με ρεκόρ 5-0 και θέλει να παραμείνει εκεί, έχοντας και το πλεονέκτημα της διαφοράς των +8 από τη νίκη της επί των Γερμανών (4-1) στην SUNEL Arena. Αν καταφέρει να κρατήσει την πρωτιά, θα εξασφαλίσει και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου η πρόκριση θα κριθεί σε σειρά best-of-three.
Την ίδια ώρα, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Καρδίτσα φιλοξενείται από την Τόφας (19:00, COSMOTE SPORT 5) σε ένα ματς που δεν επηρεάζει τη βαθμολογία.
Η βαθμολογία του ομίλου
- ΑΕΚ: 5-0
- Άλμπα: 4-1
- Τόφας Μπούρσα: 1-4
- Καρδίτσα: 0-5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.