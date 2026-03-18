Η απεργία στο αεροδρόμιο του Βερολίνου δημιούργησε θέματα στον κόσμο της ΑΕΚ που θα δει από κοντά το ματς της Ένωσης με την Άλμπα.

Η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί απόψε (20:00) στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα και θέλει να προστατέψει το +8 του πρώτου ματς για να πάρει την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Ο Γκρεγκ Μπράουν είναι κανονικά στην αποστολή, ενώ σε άλλο ένα εκτός έδρας ματς ο Μάκης Αγγελόπουλος θα βρίσκεται και εκείνος δίπλα στον ομάδα όπως και ο κόσμος της Βασίλισσας.

Αρκετοί φίλοι της Ένωσης ταξίδεψαν από την Ελλάδα στο Βερολίνο για το ματς, ενώ στο γήπεδο της Άλμπα θα βρεθούν και φίλοι της ομάδας από τη Γερμανία (Μόναχο και Βερολίνο κατά κύριο λόγο).

Πάντως ορισμένοι ταλαιπωρήθηκαν λόγω της απεργίας στο αεροδρόμιο του Βερολίνου. Αυτό έκανε φιλάθλους να αλλάξουν ημερομηνία και να έρθουν πιο γρήγορα στη Γερμανία (και όχι να ταξιδέψουν αυθημερόν), σε μια συνθήκη που δημιούργησε θέματα στον κόσμο της ΑΕΚ.

Πάνω από 400 φίλοι της Βασίλισσας αναμένονται στις κερκίδες της Uber Arena για να στηρίξουν τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του στην προσπάθεια να πάρουν την πρωτιά του ομίλου του BCL.

Όσα αναφέρει η ΑΕΚ στην ενημέρωση της για τον κόσμο της

«Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι οι θύρες της Uber Arena για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με την Άλμπα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» του Group J του BCL, ανοίγουν στις 18:00 (ώρα Γερμανίας).

H αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 (ώρα Γερμανίας), στις 20:00 (ώρα Ελλάδος).

Οι κάτοχοι εισιτηρίων για τις θύρες φιλοξενουμένων, εν προκειμένω των φίλων της ΑΕΚ (Τμήμα 218 & 219), παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν την ξεχωριστή είσοδο στα αριστερά των κεντρικών Πυλών (σκάλα 11A / νοτιοδυτικά – δείτε το παρακάτω σχεδιάγραμμα).

-Η πρόσβαση στις θύρες φιλοξενουμένων επιτρέπεται μόνο με έγκυρο και ονομαστικό εισιτήριο, καθώς και με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

-Δεν επιτρέπονται σακίδια, τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος DIN A4 και αθλητικές τσάντες εντός του γηπέδου. Υπάρχει περιορισμένος χώρος φύλαξης αποσκευών δίπλα στην αρένα.

-Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της λίστας απαγορευμένων αντικειμένων, παρακαλούμε ανατρέξτε στον κανονισμό λειτουργίας της αρένας.

Εντός του γηπέδου, η πληρωμή για φαγητό, αναψυκτικά και όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Uber Arena γίνεται αποκλειστικά με κάρτα (όχι μετρητά)».