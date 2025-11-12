Ο Ηρακλής επικράτησε της Σπάρτακ Πλέβεν με 72-69, πετυχαίνοντας την τρίτη του σερί νίκη στην ENBL.

Ο Ηρακλής παρότι δυσκολεύτηκε, κέρδισε τελικά την Σπαρτάκ Πλέβεν με 72-69, κάνοντας το 3/3 στην ENBL.

Ηρακλής - Σπαρτάκ Πλέβεν: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ηρακλή να παίρνει από νωρίς τα «ηνία» στο σκορ, αφού προηγήθηκε με διψήφια διαφορά μόλις στο τέταρτο λεπτό του αγώνα (14-4). Στη συνέχεια, μέσω των καλών αμυνών, οι Θεσσαλονικείς, ανάγκασαν τους Βούλγαρους να υποπέσουν σε 4 ομαδικά λάθη και κράτησαν το προβάδισμα, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +8 (19-11) 10’.

Η Σπαρτάκ Πλέβεν με επιμέρους σκορ (10-4) πλησίασε, μειώνοντας τη διαφορά στους 4, (23-19) 14’, με τον Μπράουν να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έχοντας 13 πόντους για τους φιλοξενούμενους. Μοναδικό πρόβλημα του Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο τα χαμένα ριμπάουντ, που δεν ήταν αρκετά, προκειμένου να του πάρουν το προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια στο +5 (37-32) 20’.

Η ομάδα από τη Βουλγαρία είχε τον έλεγχο του αγώνα τα περισσότερα λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο, παίρνοντας πίσω το προβάδισμα για πρώτη φορά έπειτα από το αρχικό (2-4) με (39-41).στο 24’. Το σύνολο του Λούκιτς έβγαλε αντίδραση με τον Φόρμαν και τον Μωραίτη και πήρε εκ νέου το προβάδισμα (54-47), 30’.

Στην τελική ευθεία της αναμέτρησης η Σπαρτάκ πλησίασε ακόμα και στους 2 (70-68) 39', ασκώντας πίεση στον Ηρακλή. Στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα ο «γηραιός» είχε την προτελευταία επίθεση με τον Ράιτ Φόρμαν να ευστοχεί σε σουτ δύο πόντων, σφραγίζοντας την τρίτη νίκη της ομάδας του στην ENBL.

Νόελ Μπράουν που τελείωσε το ματς με 20 πόντους και 9/9 εντός παιδιάς. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…: Οι 17 ασίστ του Ηρακλή.



Τα δεκάλεπτα

(19-11),(37-32),(54-47),(72-69)