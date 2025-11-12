Ηρακλής-Σπαρτάκ Πλέβεν: Που θα δείτε τον αγώνα του «Γηραιού» με στόχο το 3/3 στην ENBL

Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη Σπαρτάκ Πλέβεν (12/11, 19:45), αναζητώντας την τρίτη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες στη European North Basketball League.

Ο Ηρακλής υποδέχεται στο Ιβανώφειο τη Σπαρτάκ Πλέβεν (12/11, 19:45), θέλοντας να διευρύνει το αήττητο σερί του στη European North Basketball League, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει των Νιούκαστλ Ίγκλς και Ρίγα Ζέλι.

Ο «Γηραιός» είχε ρεπό το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Stoiximan GBL και πλέον διεκδικεί την τρίτη του νίκη στην ENBL απέναντι στους Βούλγαρους, που έχουν ρεκόρ 2-1.

Ο Ζόραν Λούκιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Βασίλη Χρηστίδη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο ενώ ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν είναι ο πρώτος σκόρερ του Ηρακλή στη διοργάνωση, με μέσο όρο 28 πόντους, 59.1% στα δίποντα, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

O αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.