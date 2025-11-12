Ηρακλής-Σπαρτάκ Πλέβεν: Που θα δείτε τον αγώνα του «Γηραιού» με στόχο το 3/3 στην ENBL
Ο Ηρακλής υποδέχεται στο Ιβανώφειο τη Σπαρτάκ Πλέβεν (12/11, 19:45), θέλοντας να διευρύνει το αήττητο σερί του στη European North Basketball League, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει των Νιούκαστλ Ίγκλς και Ρίγα Ζέλι.
Ο «Γηραιός» είχε ρεπό το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Stoiximan GBL και πλέον διεκδικεί την τρίτη του νίκη στην ENBL απέναντι στους Βούλγαρους, που έχουν ρεκόρ 2-1.
Ο Ζόραν Λούκιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Βασίλη Χρηστίδη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο ενώ ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν είναι ο πρώτος σκόρερ του Ηρακλή στη διοργάνωση, με μέσο όρο 28 πόντους, 59.1% στα δίποντα, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
O αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.
Τα αποτελέσματα του Ηρακλή στην ENBL
- Ηρακλής- Νιούκαστλ Ίγκλς 85-71
- Ρίγα Ζέλι-Ηρακλής 69-78
- 12/11 Ηρακλής-Σπαρτάκ Πλέβεν
- 03/12 Νιούκαστλ Ίγκλς-Ηρακλής
- 17/12 Ντουμπράβα-Ηρακλής
- 07/01 Ηρακλής-Τζίκι Βαρσοβίας
- 21/01 Ηρακλής-Πέγια
- 04/02 Όλομουτσκο-Ηρακλής
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.