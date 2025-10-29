Ρίγα Ζέλι - Ηρακλής 69-78: Ξεκίνημα με το... δεξί στη μετά Σιγάλα εποχή

Ρίγα Ζέλι - Ηρακλής 69-78: Ξεκίνημα με το... δεξί στη μετά Σιγάλα εποχή

Ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από τη Ρίγα Ζέλι με 69-78 και έβαλε μπρος για την ευρωπαϊκή του πορεία.

Ο Ηρακλής ξεκίνησε το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο European North Basketball League με το... δεξί επικρατώντας με της Ρίγας Ζέλι με 69-78 στην Λετονία. Ο Γηραιός παρά το γεγονός ότι βίεσκεται σε στάδιο ανασχηματισμού με τον Σωτήρη Καραποστόλου να εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προπονητή, βρήκε τον τρόπο να ανασυγκροτηθεί και να σταθεί στο ύψος του.

Ρίγα Ζέλι - Ηρακλής: Το ματς

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν πολυ δυναμικά στην αναμέτρηση με τον Φάντεμπεργκ να παίρνει φωτιά από τα 6.75 και να δίνει γρήγορα στον Γηραιό διψήφιο προβάδισμα (5-15). Μωραΐτης και Φόρμαν ήταν άξιοι συμπαραστάτες για να φτάσει ο Ηρακλής στο +15 (12-27), ωστόσο με 5 σερί πόντους η Ρίγα Ζέλι μείωσε στο 17-27.

Στη δεύτερη περίοδο το σκηνικό άλλαξε εντελώς με τους Λετονούς να μειώνουν στο τρίποντο (25-28). Ο Φίλντερ, ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων των γηπεδούχων, έβαλε την ομάδα του μπροστά (33-32) και το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ με τον Ηρακλή να καταφέρνει να φύγει για τα αποδυτήρια με προβάδισμα μιας κατοχής (37-39).

Μετά την ανάπαυλα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα κι όσο κι αν προσπαθούσε ο Ηρακλής να ξεφύγει, η Ρίγα έβρισκε τρόπο να πλησιάζει, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς κατάφερναν να έχουν το προβάδισμα μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης.

 

Tα δεκάλεπτα: 17-27, 37-39, 57-63, 69-78

Ο MVP... δεν ήταν ένας αλλά τρεις! Φάντερμπεργκ με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, Φόρμαν με 24 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Μωραΐτης με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, μαζί με 4 κλεψίματα.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Φίντλερ με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... η μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ δεν εμπόδισε τον Ηρακλή (48 έναντι 39).

Riga Zelli
#PlayerPOSMINSPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-
STARTERS
3T. SkujaPG38:10123-1225%3-933%0-30%6-966%2685520036-12
7R. MacohaPF17:5630-10%0-10%0-00%3-650%2461201044-18
8R. BerzinsSG28:55145-1435%4-666%1-812%3-475%1452010022-11
23F. FidlerPF31:58166-1540%5-771%1-812%3-560%1673210043-11
55D. KrestininC32:0883-475%3-475%0-00%2-728%4152105145-7
BENCH
1J. VitolsPG0:0000-00%0-00%0-00%0-00%00000000000
9K. RaivoPG0:0000-00%0-00%0-00%0-00%00000000000
10R. SulcsSG13:6052-450%2-366%0-10%1-250%0220000004-1
15U. Pinete (C)SF0:0000-00%0-00%0-00%0-00%00000000000
31J. BerzinsSF26:4292-922%1-333%1-616%4-4100%24621110448
37D. ViksneSF10:1221-425%1-333%0-10%0-00%02210000207
Team / Coach4371
TEAM TOTALS6922-6334%19-3652%3-2711%22-3759%16324816125712328

IRAKLIS B.C.FG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKPF+/-
Coach: G. Sigalas | Assistant: K. SotiriosMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-
#Players
STARTERS
0D. Funderburk24:59185/1050%3/837%2/2100%6/6100%2570301418
3J. Wright-Foreman33:00249/1656%6/1060%3/650%3/475%033011049
10D. Moraitis (C)32:52124/1330%4/666%0/70%4/666%0996250319
12K. Kampouridis15:0841/333%0/10%1/250%1/250%011000035
16C. Syllas14:0131/333%0/10%1/250%0/00%0221000310
BENCH
2Z. Darko-Kelly13:1800/10%0/00%0/10%0/00%123000040
4K. Foster27:1952/922%2/540%0/40%1/333%04451000-2
5S. Smith0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
7N. Tsiakmas14:0431/520%0/10%1/425%0/00%00001002-10
8M. Poulianitis0:0400/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11L. Ware21:2793/742%3/742%0/00%3/475%516110054
14V. Christidis3:4800/00%0/00%0/00%0/00%00000000-8
Team/Coaches2241
TOTAL7826/6738%18/3946%8/2828%18/2572%1029391310612823
@Photo credits: eurokinissi
     

