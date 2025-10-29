Ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από τη Ρίγα Ζέλι με 69-78 και έβαλε μπρος για την ευρωπαϊκή του πορεία.

Ο Ηρακλής ξεκίνησε το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο European North Basketball League με το... δεξί επικρατώντας με της Ρίγας Ζέλι με 69-78 στην Λετονία. Ο Γηραιός παρά το γεγονός ότι βίεσκεται σε στάδιο ανασχηματισμού με τον Σωτήρη Καραποστόλου να εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προπονητή, βρήκε τον τρόπο να ανασυγκροτηθεί και να σταθεί στο ύψος του.

Ρίγα Ζέλι - Ηρακλής: Το ματς

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν πολυ δυναμικά στην αναμέτρηση με τον Φάντεμπεργκ να παίρνει φωτιά από τα 6.75 και να δίνει γρήγορα στον Γηραιό διψήφιο προβάδισμα (5-15). Μωραΐτης και Φόρμαν ήταν άξιοι συμπαραστάτες για να φτάσει ο Ηρακλής στο +15 (12-27), ωστόσο με 5 σερί πόντους η Ρίγα Ζέλι μείωσε στο 17-27.

Στη δεύτερη περίοδο το σκηνικό άλλαξε εντελώς με τους Λετονούς να μειώνουν στο τρίποντο (25-28). Ο Φίλντερ, ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων των γηπεδούχων, έβαλε την ομάδα του μπροστά (33-32) και το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ με τον Ηρακλή να καταφέρνει να φύγει για τα αποδυτήρια με προβάδισμα μιας κατοχής (37-39).

Μετά την ανάπαυλα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα κι όσο κι αν προσπαθούσε ο Ηρακλής να ξεφύγει, η Ρίγα έβρισκε τρόπο να πλησιάζει, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς κατάφερναν να έχουν το προβάδισμα μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης.

Tα δεκάλεπτα: 17-27, 37-39, 57-63, 69-78

Ο MVP... δεν ήταν ένας αλλά τρεις! Φάντερμπεργκ με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, Φόρμαν με 24 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Μωραΐτης με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, μαζί με 4 κλεψίματα.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Φίντλερ με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... η μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ δεν εμπόδισε τον Ηρακλή (48 έναντι 39).

Riga Zelli # Player POS MINS PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- STARTERS 3 T. Skuja PG 38:10 12 3-12 25% 3-9 33% 0-3 0% 6-9 66% 2 6 8 5 5 2 0 0 3 6 -12 7 R. Macoha PF 17:56 3 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 3-6 50% 2 4 6 1 2 0 1 0 4 4 -18 8 R. Berzins SG 28:55 14 5-14 35% 4-6 66% 1-8 12% 3-4 75% 1 4 5 2 0 1 0 0 2 2 -11 23 F. Fidler PF 31:58 16 6-15 40% 5-7 71% 1-8 12% 3-5 60% 1 6 7 3 2 1 0 0 4 3 -11 55 D. Krestinin C 32:08 8 3-4 75% 3-4 75% 0-0 0% 2-7 28% 4 1 5 2 1 0 5 1 4 5 -7 BENCH 1 J. Vitols PG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 K. Raivo PG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 R. Sulcs SG 13:60 5 2-4 50% 2-3 66% 0-1 0% 1-2 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 -1 15 U. Pinete (C) SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 J. Berzins SF 26:42 9 2-9 22% 1-3 33% 1-6 16% 4-4 100% 2 4 6 2 1 1 1 0 4 4 8 37 D. Viksne SF 10:12 2 1-4 25% 1-3 33% 0-1 0% 0-0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 7 Team / Coach 4 3 7 1 TEAM TOTALS 69 22-63 34% 19-36 52% 3-27 11% 22-37 59% 16 32 48 16 12 5 7 1 23 28