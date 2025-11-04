Το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Τετάρτη (5/11, 19:30, ΕΡΤ 2) την Μπιλμπάο και ο Ράιλι Αμπερκρόμπι αναγνωρίζει τις δυσκολίες της αναμέτρησης.

Αντιμέτωπο με την Μπιλμπάο θα βρεθεί την Τετάρτη (5/11, 19:30, ΕΡΤ 2) το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Μια αναμέτρηση καθοριστική, καθώς οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου με νίκη εξασφαλίζουν την πρώτη θέση στον όμιλο.

«Θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, η Μπιλμπάο είναι μια ομάδα που παίζει πολύ καλά ειδικά το τελευταίο διάστημα. Καταφέραμε να τους κερδίσουμε στο γήπεδο τους. Ξέρω ότι θα έρθουν πανέτοιμοι για να μας αντιμετωπίσουν, αλλά κι εμείς έχουμε δουλέψει πολύ καλά και είμαστε προετοιμασμένοι για να βγούμε στο γήπεδο και να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι» υποστήριξε ο Ράιλι Αμπερκρόμπι για την αναμέτρηση με την Μπιλμπάο.

Μάλιστα, ο 26χρονος φόργουορντ του Περιστερίου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο της ομάδας, που περιμένει να ενισχύσει με την φωνή του την προσπάθεια για την κατάκτηση του θετικού αποτελέσματος.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι από την στήριξη του κόσμου στα παιχνίδια μας, η Μπιλμπάο έπαιξε πολύ καλά στο πρώτο ματς, όμως εμείς θεωρώ πως θα έχουμε καλύτερη απόδοση στην έδρα μας με τη βοήθεια των φιλάθλων μας, είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν και δημιουργούν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο γήπεδο» συμπλήρωσε ο Ράιλι Αμπερκρόμπι.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δεν έχει στη διάθεση του τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη που ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι ετοιμοπόλεμοι.

