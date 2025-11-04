Η ιδιαίτερη αναφορά της ΕΟΚ στην ανακοίνωση για Σπανούλη: «Οι αιώνιοι να κάνουν ό,τι και η Μονακό»

Στην ανακοίνωση της ΕΟΚ για την παραμονή του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής, είχε και ιδιαίτερη αναφορά στους «αιώνιους» αντιπάλους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΟΚ επιβεβαιώνοντας παράλληλα και το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να κάθεται στην άκρη του γαλανόλευκου πάγκου και στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και δη στα δύο επόμενα ματς με τη Ρουμανία (27/11, εντός) και την Πορτογαλία (30/11, εκτός).

Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε την Μονακό για τη συνεργασία στο θέμα του ομοσπονδιακού τεχνικού και κάλεσε τους δύο αιώνιους, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ακολουθήσουν το παράδειγμα της γαλλικής ομάδας εννοώντας εμμέσως πλην σαφώς να διαθέσουν τους παίκτες στην Εθνική.

«Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.

H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό» ανέφερε η ΕΟΚ μέσα στην ανακοίνωση.