Ταϊρίκ Τζόουνς: Πέτυχε στο πιο τυχερό καλάθι της χρονιάς και έκανε το «shrug»
Ένα απίθανο καλάθι θα «καταγράψει» στο βιογραφικό του ο Ταϊρίκ Τζόουνς μετά και την αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Μπόρατς Τσάτσακ για την Αδριατική Λίγκα!
Την ώρα που ετοιμαζόταν να καρφώσει την μπάλα έχοντας πάρει τον κεντρικό διάδρομο, γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια του, έκανε γκελ στη βάση από το το... πάνω μέρος του ταμπλό, και κατέληξε στο αντίπαλο καλάθι.
Ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να πιστέψει στην... τύχη του και επέστρεψε στην άμυνα κάνοντας το «shrug» το οποίο έχει περάσει στην ιστορία λόγω του... Μάικλ Τζόρνταν από τους τελικούς του ΝΒΑ το 1992 κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Όταν και είχε ευστοχήσει σε έξι τρίποντα σ' ένα ημίχρονο...
Δείτε το καλάθι του Ταϊρίκ Τζόουνς
