Τόσο η Παρτίζαν όσο και η Ντουμπάι μπόρεσαν να σημειώσουν νίκες στην ABA Liga, πριν από τη νέα «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Στην τέταρτη αγωνιστική της ABA Liga, η Ντουμπάι BC μπόρεσε να πάρει το «διπλό» επί της Κρκα με 83-79. Οι φιλοξενούμενοι είχαν σταθερά το «πάνω χέρι» και παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, πανηγύρισαν την εκτός έδρας επικράτηση.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Μπέικον με 19 πόντους, στος 13 ακολούθησε ο Κόντιτς, 11 είχε ο Ντάνγκουμπιτς με τον Καμπενγκέλε ενώ 10 μέτρησε ο Καμενίας. Από την άλλη ξεχώρισε ο Μπέιλι με 25.

Τα δεκάλεπτα: 16-24, 37-39, 59-59, 79-83

Παρτίζαν - Μπόρατς 85-74

Εύκολη νίκη σημείωσε η Παρτίζαν Βελιγραδίου, η οποία επικράτησε με 85-74 της Μπόρατς, σε ένα παιχνίδι όπου έκανε... περίπατο.

Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε πρώτο σκόρερ τον Γουάσινγκτον με 15 πόντους, 14 είχε ο Ποκουσέφσκι και 13 ο Οσετκόουσκι. Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Νίκολιτς με 18 πόντους, 15 είχε ο Τσούρτσιτς ενώ 10 μέτρησε ο Ράντοβιτς και ο Γιοσίλο.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 48-36, 68-51, 85-74

Πλέον η Παρτίζαν ετοιμάζεται για τους αγώνες κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (29/10, 20:00) και τη Μπαρτσελόνα (31/10, 21:30). Από την πλευρά της, η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Μπασκόνια (28/10, 21:30) και τη Βαλένθια (30/10, 21:30).