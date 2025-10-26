ABA: Με νίκες συνέχισαν Ντουμπάι BC και Παρτίζαν
Στην τέταρτη αγωνιστική της ABA Liga, η Ντουμπάι BC μπόρεσε να πάρει το «διπλό» επί της Κρκα με 83-79. Οι φιλοξενούμενοι είχαν σταθερά το «πάνω χέρι» και παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, πανηγύρισαν την εκτός έδρας επικράτηση.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Μπέικον με 19 πόντους, στος 13 ακολούθησε ο Κόντιτς, 11 είχε ο Ντάνγκουμπιτς με τον Καμπενγκέλε ενώ 10 μέτρησε ο Καμενίας. Από την άλλη ξεχώρισε ο Μπέιλι με 25.
Τα δεκάλεπτα: 16-24, 37-39, 59-59, 79-83
Παρτίζαν - Μπόρατς 85-74
Εύκολη νίκη σημείωσε η Παρτίζαν Βελιγραδίου, η οποία επικράτησε με 85-74 της Μπόρατς, σε ένα παιχνίδι όπου έκανε... περίπατο.
Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε πρώτο σκόρερ τον Γουάσινγκτον με 15 πόντους, 14 είχε ο Ποκουσέφσκι και 13 ο Οσετκόουσκι. Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Νίκολιτς με 18 πόντους, 15 είχε ο Τσούρτσιτς ενώ 10 μέτρησε ο Ράντοβιτς και ο Γιοσίλο.
Τα δεκάλεπτα: 28-20, 48-36, 68-51, 85-74
Πλέον η Παρτίζαν ετοιμάζεται για τους αγώνες κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (29/10, 20:00) και τη Μπαρτσελόνα (31/10, 21:30). Από την πλευρά της, η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Μπασκόνια (28/10, 21:30) και τη Βαλένθια (30/10, 21:30).
