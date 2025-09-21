Intercontinental Cup: Η Μάλαγα έκανε το back to back και κατέκτησε το τρόπαιο
Η Ουνικάχα Μάλαγα συνεχίζει την κυριαρχία της στο Intercontinental Cup, κατακτώντας για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο. Η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο επιβλήθηκε της NBA G-League United με 71-61 και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στη γεμάτη τροπαιοθήκη της.
Back-to-back championships in Singapore for the back-to-back #BasketballCL champs - Unicaja have done it again! 🏆#IntercontinentalCup pic.twitter.com/vZbjTmGRmV— FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) September 21, 2025
Το ματς κρίθηκε ουσιαστικά στην τρίτη περίοδο, όταν οι Ανδαλουσιανοί πάτησαν γκάζι και με ένα εντυπωσιακό σερί 23-5 ξέφυγαν στο σκορ, βάζοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση.
Κορυφαία μορφή για τους Ισπανούς ήταν ο Κέντρικ Πέρι, που τελείωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ. Σημαντική συμβολή είχαν και οι Κιμ Τιλί (14π.) και Τάιλερ Καλινόσκι (12π.), που πρόσφεραν λύσεις στο σκοράρισμα. Από την άλλη πλευρά, για την NBA G-League United προσπάθησε ο Φερόν Χαντ με double-double (14 πόντους και 11 ριμπάουντ), ωστόσο τα 8 λάθη του περιόρισαν σημαντικά την απόδοσή του και δεν επέτρεψαν στην ομάδα του να μείνει ανταγωνιστική ως το φινάλε.
Τα δεκάλεπτα: 11-21, 33-36, 56-41, 71-61.
