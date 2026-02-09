Πρόεδρος Μάλαγα: «Δύσκολο να συμφωνήσουν μεταξύ τους στην EuroLeague» - Τι είπε για Γιαννακόπουλο 

Ο πρόεδρος της Μάλαγα, Λόπες Νιέτο, μίλησε για την EuroLeague, το ΝΒΑ Europe και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συνολικά.

Ο Λόπεζ Νιέτο, ο Πρόεδρος της Μάλαγα, μίλησε για πολλά θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Αν αυτοί που προστατεύουν το άθλημα αποσυρθούν, δεν θα έχει τη δύναμη να συνεχίσει», είπε στο cadenaser ο Νιέτο και πρόσθεσε ότι «Πάντα ταξιδεύω με την ομάδα και τις Τετάρτες βλέπω πολύ χαμηλή προσέλευση στις εξέδρες. Σου κοστίζει περισσότερο να ανοίξεις το γήπεδο σχετικά με όσο κόσμο περνάει από την είσοδο. Αν προσθέσεις ότι πρέπει επίσης να ταξιδέψεις... κάνε τους υπολογισμούς.

Είναι περίπλοκο να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό διορθώνεται με κοινή λογική: λιγότεροι αγώνες, λιγότεροι εγωισμοί, μια πιο βιώσιμη διοργάνωση και εύρεση της κατάλληλης ημέρας... που είναι η Πέμπτη. Αυτή είναι η ημέρα που το ευρωπαϊκό μπάσκετ πρέπει να είναι σε δράση. Δεν υπάρχει Champions League και είναι πιο εύκολο να ανταγωνιστείς το Europa League επειδή η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα δεν παίζουν».

Για την EuroLeague και το ΝΒΑ Europe, είπε: «Συμφωνήσαμε σε πολλά με τον Χόρχε Γκαρμπαχόσα (στη συζήτηση για την έλευση του ΝΒΑ Europe στην Ευρώπη). Είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν μεταξύ τους στην EuroLeague. Χωρίς να προχωρήσουμε παραπέρα, βλέπετε τις δηλώσεις του προέδρου του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι οπαδός της ομάδας του αλλά δε βρίσκει στο δρόμο του κοινές στρατηγικές. Αυτό ακριβώς είναι που λείπει από το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η EuroLeague, την οποία πάντα έλεγα ότι είναι υπέροχη από άποψη παιχνιδιού, λογικά δεν έχει νόημα. Τα εθνικά πρωταθλήματα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Το μπάσκετ δεν ζει από τις πέντε μεγάλες μπράντες -όσο σημαντικές κι αν είναι για να διατηρείται το μπάσκετ στην πρώτη γραμμή- αλλά πρώτα πρέπει να περάσει από τους μικρούς συλλόγους, τα μέσα ενημέρωσης και όσους φιλοδοξούν να φτάσουν σε κάτι σημαντικό, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν μια καριέρα και το μπάσκετ να έχει μια σωστή πορεία. Δεν μπορούμε να κλείσουμε το μπάσκετ έτσι ώστε να παίζουν μόνο δώδεκα ομάδες και τα πάντα να πηγαίνουν εκεί. Αν και οι δύο διοργανώσεις αναπτυχθούν, πού θα βρούμε τους παίκτες ώστε να μπορούν να υπάρχουν 24 ομάδες μεταξύ του NBA και της EuroLeague, ή 16 αλλού, συν το BCL, το EuroCup, το FIBA ​​Europe Cup... ή οτιδήποτε άλλο;.

Δεν βλέπω κοινή λογική ή καλή θέληση. Είναι πρόβλημα εγωισμού και κοινής στάσης. Αυτό που δεν μπορεί να συμβεί είναι να έχουμε δύο διοργανώσεις το 2027.

Μου αρέσει το σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague, αλλά με λιγότερους αγώνες, ισχυρότερο έλεγχο των μισθών - πραγματικό έλεγχο - ένα πιο ισχυρό τηλεοπτικό προϊόν, και νομίζω ότι εκεί μπορεί το NBA να κάνει ένα μεγάλο άλμα.

Τέλος, ο Λόπεζ Νιέτο τόνισε: «Αν οι ευεργέτες, αυτοί που προστατεύουν το μπάσκετ, αύριο αποσυρθούν αυτό το άθλημα δεν θα έχει τη δύναμη να συνεχίσει».

