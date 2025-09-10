Αλλαγή στο πρόγραμμα των φιλικών του ΠΑΟΚ στο τουρνουά που διοργανώνει η Παρτιζάν λόγω καιρικών συνθηκών.

Τροποποιήθηκε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του ΠΑΟΚ εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Η Παρτιζάν ανακοίνωσε αλλαγή στο πρόγραμμα του τουρνουά που διοργανώνει στο Βελιγράδι, με το «ασπρόμαυρο» ντέρμπι να ορίζεται για την Παρασκευή 12/9 στις 19:30, στο ανοιχτό γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η διοργάνωση.

Την Πέμπτη 11/9, στις 20:00, ο «δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τη Μέταλατς σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

Πέμπτη 11/9

20:00 | ΠΑΟΚ – Μετάλατς (κεκλεισμένων των θυρών)

Παρασκευή 12/9

19:30 | Παρτιζάν – ΠΑΟΚ (Στάδιο Τasmajdan)

Σάββατο 13/9

20:00 | Παρτιζάν – Νικητής Μακάμπι/Ζενίτ