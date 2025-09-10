ΠΑΟΚ: Αλλαγή στο πρόγραμμα των φιλικών λόγω καιρού
Τροποποιήθηκε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του ΠΑΟΚ εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Η Παρτιζάν ανακοίνωσε αλλαγή στο πρόγραμμα του τουρνουά που διοργανώνει στο Βελιγράδι, με το «ασπρόμαυρο» ντέρμπι να ορίζεται για την Παρασκευή 12/9 στις 19:30, στο ανοιχτό γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η διοργάνωση.
Την Πέμπτη 11/9, στις 20:00, ο «δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τη Μέταλατς σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:
Πέμπτη 11/9
- 20:00 | ΠΑΟΚ – Μετάλατς (κεκλεισμένων των θυρών)
Παρασκευή 12/9
19:30 | Παρτιζάν – ΠΑΟΚ (Στάδιο Τasmajdan)
Σάββατο 13/9
20:00 | Παρτιζάν – Νικητής Μακάμπι/Ζενίτ
Promene termina i propozicija turnira AdmiralBet Open Air!✊🏽— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 10, 2025
🔗 https://t.co/euzGcCafse#KKPartizan pic.twitter.com/Z9SGptox1X
