Ο Τζέριαν Γκραντ είχε μία γεμάτη εμφάνιση αλλά οι ΗΠΑ ηττήθηκαν από την Ουρουγουάη με 86-85 στη 2η αγωνιστική των ομίλων για το FIBA Americup.

Μετά τη νίκη κόντρα στις Μπαχάμες στην παράταση, οι ΗΠΑ γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο FIBA Americup. Η Ουρουγουάη σε ένα ματς-θρίλερ πήρε μία από τις σπουδαιότερες νίκες στην ιστορία της με 86-85 και έπιασε την Team USA σε ρεκόρ 1-1 στον όμιλο.

Οι Ουρουγουανοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 82-83, μετά από πέντε συνεχόμενους πόντους του Τζάμιους Ράμσεϊ, 1'18'' πριν το φινάλε, αλλά με ένα σερί 4-0 ανέκτησαν το προβάδισμα με 86-83 και οι χρόνος που απέμενε στους Αμερικανούς δεν ήταν αρκετός. Ο Τάιλερ Κάβανο μείωσε σε 86-85 στα 5'' και παρότι ο Σαντιάγκο Βέσκοβι αστόχησε στις δύο βολές που κέρδισε, τα 3'' δεν αρκούσαν και έτσι η Ουρουγουάη πήρε τη νίκη.

Τα πεπραγμένα του Τζέριαν Γκραντ

Κορυφαίος των Αμερικανών ήταν ο Λάνγκστον Γκάλογουεϊ, ο οποίος και πέτυχε 25 πόντους με 5/9 τρίποντα. Από μεριάς του, ο Τζέριαν Γκραντ αγωνίστηκε για 24'12'' έχοντας πολύ γεμάτη παρουσία.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού σκόραρε 7 πόντους με 2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, μοίρασε 7 ασίστ, πήρε ένα ριμπάουντ, μαζί με ένα κλέψιμο και 2 λάθη. Ενώ ο Κάμερον Ρέινολντς του Αμαρουσίου πέτυχε 5 πόντους με 1/1 δίποντο, 1/6 τρίποντα, μοίρασε 3 ασίστ και μάζεψε 2 ριμπάουντ.

Σαντιάγκο Βέσκοβι και Χοακίν Ροντρίγκεθ σκόραραν 24 και 23 αντίστοιχα για την Ουρουγουάη. Θυμίζουμε πως προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, καθώς και οι δύο καλύτεροι δεύτεροι.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 39-42, 64-60, 86-85