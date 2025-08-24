Ο Βασίλης Σπανούλης αιτιολόγησε την απόφασή του να αφήσει εκτός 12άδας τον Βαγγέλη Ζούγρη, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους περιορισμούς στον χρόνο συμμετοχής των παικτών στα φιλικά, εξηγώντας πως κατά τη διάρκεια του αγώνα τον έπιασε πονοκέφαλος.

Ο Βαγγέλης Ζούγρης ήταν ο τελευταίος παίκτης που «κόπηκε» από τον Βασίλη Σπανούλη ενόψει του EuroBasket 2025 και ο ομοσπονδιακός προπονητής σχολίασε την απόφασή του να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον διεθνή σέντερ του Λούιβιλ: «Ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας. Έκανε τρομερά βήματα προόδου, θα είναι για πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα, ίσως γίνει και αρχηγός της στο μέλλον. Είναι ένα τρομερό παιδί. Το Ευρωμπάσκετ έχει πάρα πολλή πίεση, όλες οι ομάδες πιέζουν ασφυκτικά και γι’ αυτό χρειάζεσαι γκαρντ. Δεν μπορείς να πας σε τουρνουά 20 ημερών με λίγα γκαρντ».

Όσον αφορά την εικόνα της Εθνικής στην ήττα από τη Γαλλία, είπε: «Ήταν ένα φιλικό ματς για συμπεράσματα. Ήθελα να δοκιμάσω αρκετά παιδιά και αρκετά σχήματα. Κάποια παιδιά που έρχονται από τραυματισμό είχαν περιορισμό στα λεπτά τους. Κάποια άλλα είχαν παίξει δύο ματς σερί. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει αυτό το φιλικό, η Γαλλία έπαιξε μπασκετικό ξύλο, δεν αντιδράσαμε σωστά και ήταν το τέλειο ματς για να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο Ευρωμπάσκετ».

Και πρόσθεσε: «Ήταν το τρίτο ματς σε πέντε μέρες. Στο πρώτο μέρος ήμασταν καλύτεροι, στο δεύτερο μέρος με την επιθετικότητά της η Γαλλία μάς έδωσε το τέλειο τεστ. Μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού με την αθλητικότητά της, δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα και έπρεπε να διαχειριστώ κάποια παιδιά. Δεν θέλω να είμαστε πρωταθλητές στα φιλικά, αλλά να μαθαίνουμε από αυτά. Τα συμπεράσματα είναι πολύ καλά και από θετικής και από αρνητικής άποψης. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλη την προετοιμασία.

Η ομάδα που θα βελτιωθεί πιο πολύ μέσα στο τουρνουά θα φτάσει μέχρι τέλους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ομάδα. Χωρίς περιορισμούς και έχοντας πάρει το μάθημά μας σήμερα, έχουμε τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε σε κάθε κατάσταση. Σήμερα πήραμε 14 ριμπάουντ, δεν είναι νούμερο που σου επιτρέπει να κερδίσεις. Πρώτη φορά έπαιξε όλη η ομάδα μαζί, πρέπει κάπου να το βρούμε. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να βλέπεις τις αδυναμίες σου».

Ο ομοσπονδιακός προπονητής επισήμανε: «Υπάρχει χρόνος για να βελτιωθούμε κι άλλο. Δεν μπορούμε όταν κερδίζουμε να λέμε ότι πάμε για μετάλλιο κι όταν χάνουμε να λέμε μόνο για αδυναμίες. Το παιχνίδι είναι ζωντανό. Θεωρώ πως έχουμε όλα τα στοιχεία για να γίνουμε μια επικίνδυνη ομάδα».

Όσον αφορά τους περιορισμούς που είχε στον χρόνο συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είπε: «Περιορισμοί υπήρχαν μόνο στα δύο πρώτα φιλικά. Πλέον μπορώ να χρησιμοποιήσω όλους τους παίκτες κανονικά. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Γιατί κι εμένα με έπιασε πονοκέφαλος μέσα στο παιχνίδι με τους περιορισμούς! Κοιτούσα πόσο χρόνο έπαιξε ο καθένας, μου έλεγαν βάλε αυτόν, βγάλε αυτόν. Με έπιασε πονοκέφαλος! Δεν μπορούσα να κοουτσάρω την ομάδα όπως ήθελα. Είμαι πολύ αισιόδοξος, όλα τα παιδιά έχουν μεγάλο κίνητρο να πάμε και να κάνουμε ένα πολύ καλό τουρνουά».

Για τον στόχο της Εθνικής στο EuroBasket, ανέφερε: «Θα προτιμούσα να υπάρχει κριτική ότι δεν πάμε πουθενά. Γιατί ο Έλληνας μόνο έτσι πετυχαίνει, δυστυχώς αυτή είναι η ράτσα μας. Πάντα πετυχαίνουμε όταν κανείς δεν μας πιστεύει».

