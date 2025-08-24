ΗΠΑ - Μπαχάμες 105-93: «Λύτρωση» στην παράταση με Γκραντ-Όγκαστ-Ρέινολντς (vid)
Θετικό το ξεκίνημα της Team USA στο AmeriCup που γίνεται στη Νικαράγουα. Οι Αμερικανοί κατάφεραν να νικήσουν με 105-93 τις Μπαχάμες στην παράταση, αν και δυσκολεύτηκαν πολύ. Ο Μίλερ με τρίποντο, δύο δευτερόλεπτα για το τέλος έστειλε το ματς σε έξτρα πεντάλεπτο, αλλά εκεί οι ΗΠΑ έδειξαν χαρακτήρα.
Πρώτος σκόρερ ο Ζακ Όγκαστ με 28 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Γκραντ του Παναθηναϊκού είχε 11 με 7 ασίστ. Ο Ρέινολντς του Αμαρουσίου τελείωσε με 10 πόντους και 3 ριμπάουντ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Μίλερ είχε 29 πόντους.
O πρώην του Περιστερίου, Τζάρελ Έντι δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και τελείωσε άποντος. Είχε 0/5 σουτ και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του.
Πλέον οι ΗΠΑ έχουν μπροστά τους την αναμέτρηση με την Ουρουγουάη και οι Μπαχάμες κοντράρονται με τη Βραζιλία.
