Η Εθνική Κορασίδων κοντράρεται με την Ουκρανία για το EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας (24/8, 20:30).

Η Ελλάδα παίζει άλλο ένα ματς απόψε στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας (24/8, 20:30, youtube FIBA). Η Εθνική Κορασίδων αντιμετωπίζει την Ουκρανία και θα ψάξει τη νίκη. Η χώρα μας βρίσκεται στο 1-2 στον τέταρτο όμιλο, ενώ η αντίπαλος της έχει 2 ήττες σε δύο ματς.

Η γαλανόλευκη βρίσκεται στο 1-2 του Group D, ενώ η Ουκρανία στο 0-2. Η πρώτη Βουλγαρία έχει 3-0 και ακολουθεί η Λιθουανία με 2-0. Οι δύο πρώτες προκρίνονται, ενώ οι τρίτες και οι τέταρτες του ομίλου θα παίξουν για το 9-16.

Στο τελευταίο της ματς, η Ελλάδα είχε ηττηθεί με 70-54 από τη Λιθουανία, κάτι που δεν την επέτρεψε να αυξήσει τις ελπίδες της για πρόκριση. Πρώτη σκόρερ της Εθνικής μας μέχρι στιγμής στη διοργάνωση είναι η Χουσελά που μετρά 11 πόντους μέσο όρο.

Η βαθμολογία

Βουλγαρία 3-0

Λιθουανία 2-0

Ελλάδα 1-2

Ουκρανία 0-2

Βόρεια Μακεδονία 0-2