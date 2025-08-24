Εθνική Κορασίδων: Κοντράρεται με την Ουκρανία
Η Ελλάδα παίζει άλλο ένα ματς απόψε στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας (24/8, 20:30, youtube FIBA). Η Εθνική Κορασίδων αντιμετωπίζει την Ουκρανία και θα ψάξει τη νίκη. Η χώρα μας βρίσκεται στο 1-2 στον τέταρτο όμιλο, ενώ η αντίπαλος της έχει 2 ήττες σε δύο ματς.
Η γαλανόλευκη βρίσκεται στο 1-2 του Group D, ενώ η Ουκρανία στο 0-2. Η πρώτη Βουλγαρία έχει 3-0 και ακολουθεί η Λιθουανία με 2-0. Οι δύο πρώτες προκρίνονται, ενώ οι τρίτες και οι τέταρτες του ομίλου θα παίξουν για το 9-16.
Στο τελευταίο της ματς, η Ελλάδα είχε ηττηθεί με 70-54 από τη Λιθουανία, κάτι που δεν την επέτρεψε να αυξήσει τις ελπίδες της για πρόκριση. Πρώτη σκόρερ της Εθνικής μας μέχρι στιγμής στη διοργάνωση είναι η Χουσελά που μετρά 11 πόντους μέσο όρο.
Η βαθμολογία
Βουλγαρία 3-0
Λιθουανία 2-0
Ελλάδα 1-2
Ουκρανία 0-2
Βόρεια Μακεδονία 0-2
