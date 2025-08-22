EuroBasket U16, Ελλάδα - Λιθουανία 54-70: Δεύτερη ήττα για την Εθνική Κορασίδων
Τη δεύτερη ήττα της στο EuroBasket U16 Β' Κατηγορίας γνώρισε η Εθνική Κορασίδων, η οποία δεν κατάφερε να κοντράρει την αντίστοιχη της Λιθουανίας. Χάνοντας τελικά με 70-54 και πέφτοντας σε ρεκόρ 1-2 στον Δ' Όμιλο.
Κορυφαία για την Εθνική Κορασίδων ήταν η Ευγενία Τουμπανιάρη, που σκόραρε 16 πόντους με 3/8 δίποντα, 10/13 βολές, μάζεψε 16 ριμπάουντ και είχε μία ασίστ, 5 κλεψίματα, αλλά και 4 λάθη.
Επόμενη αναμέτρηση για την Εθνική Κορασίδων απέναντι στην Ουκρανία, την Κυριακή (24/8 - 20:30).
Τα δεκάλεπτα: 14-12, 26-33, 40-53, 54-70
