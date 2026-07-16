Λίγες ώρες πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος η Super League ανακοίνωσε το καλεντάρι των αγωνιστικών.

Σε λίγες ώρες θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Λίγκα έκανε γνωστή της ημερομηνίες του πρωταθλήματος, όπως και το συνολικό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της χρονιάς.

Όπως ήταν γνωστό το πρωτάθλημα θα κάνει σέντρα στις 22-23 Αυγούστου και η κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί στις 26 Μαρτίου. Τα Play Off θα κάνουν σέντρα στις 3 Απριλίου και θα τελειώσουν στις 16 Μαΐου, ενώ τα Play Out θα ολοκληρωθούν στις 23/5.

Η ανακοίνωση της Super League

«Δείτε το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα αγώνων της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27.

Μετά την Κλήρωση του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου, θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27.

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026

2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026

8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027».