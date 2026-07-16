Super League: Το καλεντάρι της σεζόν
Σε λίγες ώρες θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Λίγκα έκανε γνωστή της ημερομηνίες του πρωταθλήματος, όπως και το συνολικό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της χρονιάς.
Όπως ήταν γνωστό το πρωτάθλημα θα κάνει σέντρα στις 22-23 Αυγούστου και η κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί στις 26 Μαρτίου. Τα Play Off θα κάνουν σέντρα στις 3 Απριλίου και θα τελειώσουν στις 16 Μαΐου, ενώ τα Play Out θα ολοκληρωθούν στις 23/5.
Η ανακοίνωση της Super League
«Δείτε το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα αγώνων της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27.
Μετά την Κλήρωση του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου, θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27.
- 1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026
- 2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026
- 3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
- 7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026
- 8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026
- 9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
- 10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
- 11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026
- 12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
- 13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
- 14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
- 15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
- 16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
- 17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
- 18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027
- 19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
- 20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
- 21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
- 22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027
- 23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
- 24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
- 25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027».
Το συνολικό καλεντάρι της χρονιάς
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