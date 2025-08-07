Γιάννης Αγραβάνης: Παραμένει στην Ισλανδία, μετακομίζει στην Στιάρναρ
Στην Ισλανδία, αλλά στη Στιάρναρ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αγραβάνης. Ο 26χρονος Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε στην Τίνταστολ την περασμένη σεζόν και έφτασε ως τους τελικούς του πρωταθλήματος.
Εκεί όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 3-2 από τη Στιάρναρ. Που όμως έβαλε στα ραντάρ της τον Γιάννη Αγραβάνη και το deal μεταξύ τους αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα.
Έτσι ο Γιάννης Αγραβάνης θα συνεχίσει στο εξωτερικό για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Αφού το 2023-24 μετακόμισε στην Τσεχία και την Σλάβια Πράγας και πέρσι αγωνίστηκε στην Τίνταστολ της Ισλανδίας.
Τα νούμερα του Γιάννη Αγραβάνη στην Τίνταστολ
Ο Αγραβάνης πραγματοποίησε μία πολύ καλή και γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Τίνταστολ. Παίζοντας σε 33 παιχνίδια, με μέσο όρο 28 λεπτά και 14.0 πόντους, μετρώντας 67.3% στο δίποντο, 33.5% στο τρίποντο, 6.1 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ.
