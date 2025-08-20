Γκαλινάρι για επιστροφή στην Ευρώπη: «Είναι δύσκολο, η ζωή μου είναι στην άλλη πλευρά του ωκεανού»

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι ξεκαθάρισε τις φήμες γύρω από μία πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο τελευταίος χορός του Ντανίλο Γκαλινάρι στα παρκέ με την εθνική Ιταλίας θα είναι το EuroBasket 2025, όπως αποκάλυψε, λίγες μέρες μετά από την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της επαγγελματικής του καριέρας στα 37 του χρόνια,

Τα σενάρια για μία πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη πάντα υπάρχουν γύρω από το όνομά του, όμως εκείνος ξεκαθάρισε την κατάσταση με δηλώσεις του στη «La Repubblica».

Αναλυτικά

Για την πιθανή επιστροφή του στην Ευρώπη: «Είναι δύσκολο, η ζωή μου είναι στην άλλη πλευρά του ωκεανού».

Για μία πιθανή μετακίνηση στην Αρμάνι Μιλάνο: «Ήταν πάντα ένα όνειρο, αλλά όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο δύσκολο γίνεται».

Για το τέλος της καριέρας του: «Θέλω να κάνω ένα τατουάζ στην πλάτη μου με την περίληψη της καριέρας μου. Ίσως προσθέσω κι ένα μετάλλιο».