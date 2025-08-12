Στα 36 του χρόνια, ο Ντανίλο Γκαλινάρι κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της επαγγελματικής του καριέρας, οδηγώντας τους Vaqueros de Bayamón στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο με εντυπωσιακές εμφανίσεις που του χάρισαν το βραβείο του MVP των τελικών.

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι μπορεί να έχει ζήσει μια πλούσια καριέρα στο ΝΒΑ και την Ευρώπη, όμως ο πρώτος τίτλος του σε επαγγελματικό επίπεδο ήρθε μακριά από τα μεγάλα φώτα.

Στις 22 Ιανουαρίου 2025, όταν υπέγραψε με τους Vaqueros de Bayamón στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο, ίσως να μην περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε καθώς έμοιαζε περισσότερο με μια κίνηση κοντά στο τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του. Στις 12 Αυγούστου 2025, όμως, αυτό άλλαξε.

Οι Vaqueros νίκησαν με 82-68 τους Leones de Ponce στον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος, φτάνοντας στον 17ο τίτλο της ιστορίας τους. Στην καρδιά της επιτυχίας, ο 36χρονος Ιταλός φόργουορντ υπήρξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής: 26,3 πόντοι, 6,5 ριμπάουντ και 4 ασίστ κατά μέσο όρο στη σειρά των τελικών, του χάρισαν τον τίτλο του MVP.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 40-34, 62-53, 82-68