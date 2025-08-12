Γκαλινάρι: Κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του και μάλιστα ως MVP!
Ο Ντανίλο Γκαλινάρι μπορεί να έχει ζήσει μια πλούσια καριέρα στο ΝΒΑ και την Ευρώπη, όμως ο πρώτος τίτλος του σε επαγγελματικό επίπεδο ήρθε μακριά από τα μεγάλα φώτα.
Στις 22 Ιανουαρίου 2025, όταν υπέγραψε με τους Vaqueros de Bayamón στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο, ίσως να μην περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε καθώς έμοιαζε περισσότερο με μια κίνηση κοντά στο τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του. Στις 12 Αυγούστου 2025, όμως, αυτό άλλαξε.
Οι Vaqueros νίκησαν με 82-68 τους Leones de Ponce στον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος, φτάνοντας στον 17ο τίτλο της ιστορίας τους. Στην καρδιά της επιτυχίας, ο 36χρονος Ιταλός φόργουορντ υπήρξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής: 26,3 πόντοι, 6,5 ριμπάουντ και 4 ασίστ κατά μέσο όρο στη σειρά των τελικών, του χάρισαν τον τίτλο του MVP.
MVP Danilo Gallinari 🤠🔥🏆#VaquerosBSN pic.twitter.com/r4BL2B6TDN— Vaqueros de Bayamón (@VaquerosBSN) August 12, 2025
Τα δεκάλεπτα: 22-15, 40-34, 62-53, 82-68
