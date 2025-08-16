Ο Ντανίλο Γκαλινάρι θα ρίξει τίτλους τέλους στην καριέρα του μετά το τέλος του EuroBasket 2025.

Ο τελευταίος χορός του Ντανίλο Γκαλινάρι στα παρκέ με την εθνική Ιταλίας θα είναι το EuroBasket 2025, όπως αποκάλυψε.

Μάλιστα, αυτή η είδηση έρχεται λίγες μέρες μετά από την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της επαγγελματικής του καριέρας στα 37 του χρόνια, οδηγώντας τους Vaqueros de Bayamón στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο με εντυπωσιακές εμφανίσεις που του χάρισαν το βραβείο του MVP των τελικών.

Αναλυτικά

«Ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα είναι αυτό που μου λείπει. Αν το κατακτήσουμε, τότε θα μπορώ να είμαι πραγματικά χαρούμενος. Ξεκίνησα την πορεία μου στην εθνική σε ηλικία 17-18 ετών, εμπνευσμένος από την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Από τότε, έχασα οκτώ καλοκαίρια με την εθνική, κάτι που είναι πραγματικά πολύ.

Συχνά αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν είχα αγωνιστεί και αυτά τα οκτώ καλοκαίρια. Κάθε καλοκαίρι, σε κάθε διοργάνωση, όλα είναι πιθανά, ακόμα και τώρα… Δεν θέλω να ασκήσω πίεση στα παιδιά, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι έχουμε μια δυνατή ομάδα που μπορεί να τα πάει καλά. Περιμένω πολλά από αυτήν την ομάδα.

Είμαι ενθουσιασμένος, ειδικά επειδή θα είναι η τελευταία μου φορά με την εθνική και αυτό μου δίνει ένα επιπλέον κίνητρο».