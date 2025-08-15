Λεσόρ: Προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν μαζί με τον Ντιλικινά (vid)
Μπορεί ο Φρανκ Ντιλικινά να «κόπηκε» από την εθνική Γαλλίας ενόψει του EuroBasket 2025, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να συνεχίσει την ατομική του βελτίωση, μαζί με τον Ματίας Λεσόρ!
Οι δύο συμπαίκτες σε προηγούμενα τουρνουά με τη φανέλα των «τρικολόρ», όπως φαίνεται μέσα από τα stories που ανέβασε ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR απόλαυσαν την κοινή τους προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Λεσόρ θέλει να επιστρέψει στους ρυθμούς που βρισκόταν πριν τον σοβαρό του τραυματισμό κόντρα στη Μπασκόνια, εξαιτίας του οποίου έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης σεζόν.
Από την πλευρά του, ο Ντιλικινά σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε δημοσίευμα του το «Encestando», βρίσκεται στα μεταγραφικά... ραντάρ της Μονακό.
Η προπόνηση του Λεσόρ με τον Ντιλικινά
