Με τρομερά μεγάλη μείωση αποδοχών επιχειρούν οι Λέοπαρντς να κρατήσουν τον Ντουάιτ Χάουαρντ στο πρωτάθλημα της Ταϊβάν με τον ίδιο να μιλά για προσβολή.

Ο άλλοτε NBAer, Ντουάιτ Χάουαρντ, πέρασε την σεζόν στο πρωτάθλημα της Ταϊβάν με τη φανέλα των Λέοπαρντς. Στα 37 του χρόνια δεν έχει στο μυαλό του να αποσυρθεί από τα παρκέ, έχοντας εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να βρεθεί και πάλι στη μεγαλύτερη Λίγκα του πλανήτη, βοηθώντας τους Κινγκς για έναν τίτλο.

Η ομάδα του στην Ταϊβάν έκανε προσπάθεια να τον κρατήσει, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο για την ερχόμενη σεζόν. Παρόλα αυτά, η... σημείωση των αποδοχών ήταν αρκετά διαφοροποιημένη, αφού οι άνθρωποι των Λέοπαρντς βάζουν "ψαλίδι" 65% στα χρήματα που πρόκειται να λάβει.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του σχολίασε το γεγονός τονίζοντας πως είναι "μεγάλη ασέβεια" αυτό που του ζητούν, καθώς πιστεύει ότι προσέδωσε αξία στην ομάδα.

Ο CEO των Λέοπαρντς θέλησε να ξεκαθαρίσει το πεδίο και είπε πως ο Χάουαρντ έπαιξε στα 20 από τα 30 παιχνίδια της σεζόν, ενώ στα υπόλοιπα ήταν "off" λόγω τραυματισμών. Ωστόσο, ο Τσανγκ επισημαίνει πως «με τα bonus που υπάρχουν σε περίπτωση νικών οι απολαβές του δεν θα είναι σίγουρα λιγότερες από αυτές που είχε την περασμένη χρονιά».

Εξήγησε, όμως, πως η κίνηση αυτή γίνεται ώστε ο Χάουαρντ «να αγωνιστεί πιο σοβαρά και σκληρά».

Dwight Howard’s team in Taiwan wants him to take a 65% pay cut on his next contract, per https://t.co/qJzuW57HMD



The CEO said that with the new incentive package, he hopes Howard can "play seriously and play hard" pic.twitter.com/Q3ExmhFKiu