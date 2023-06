Χάουαρντ: «Θέλω να βοηθήσω τους Κινγκς να διεκδικήσουν τον τίτλο» (vid)

O Ντουάιτ Χάουαρντ ξεκαθάρισε ότι θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ και να βοηθήσει τους Κινγκς να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

Στα 37 χρόνια του, ο Ντουάιτ Χάουρντ συνεχίζει την καριέρα του στην Ταϊβάν με τους Λέοπαρντς. Σε κάθε περίπτωση, θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ ενώ το ιδεατό σενάριο είναι να βοηθήσει τους Σακραμέντο Κιγκς να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

Ο Χάουαρντ, ο οποίος έχει σημειώσει 15.7 πόντους, 11.8 ριμπάουντ και 1.8 μπλοκ μ.ό. σε 1.242 συμμετοχές με τους Μάτζικ, τους Λέικερς, τους Ρόκετς, τους Χοκς, τους Χόρνετς, τους Γουίζαρντς και τους Σίξερς, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν έχω αποσυρθεί ακόμα από το ΝΒΑ. Θα ήθελα να βοηθήσω το Σακραμέντο να παλέψει για τον τίτλο». Ο έμπειρος σέντερ ήταν μέλος των Λέικερς που κατέκτησαν το πρωτάθλημα στη «φούσκα» του Ορλάντο, το 2020.

