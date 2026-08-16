Χρήστου: Λύγισε η μητέρα του μετά την κατάκτηση του χρυσού
Ο Απόστολος Χρήστου το έκανε ξανά. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν συγκλονιστικός στον τελικό των 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και με χρόνο 52.27 κατέκτησε για ακόμη μία φορά το χρυσό μετάλλιο.
Με το που ολοκληρώθηκε η κούρσα, οι δικοί του άνθρωποι, όπως είναι λογικό, δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους. Η οικογένεια του Έλληνα κολυμβητή παρακολούθησε τον τελικό από τις κερκίδες με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο και, μόλις ήρθε η επιβεβαίωση του χρυσού, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.
Η μητέρα του ξέσπασε σε λυγμούς και έπεσε στην αγκαλιά του προπονητή του. Εκεί ήταν και ο μικρότερος αδερφός του, ο οποίος επίσης δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.
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