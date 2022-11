Ο Τζίμερ Φριντέτ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με τις ΗΠΑ, στο 3on3 Americup, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι του τελικού.

Οι ΗΠΑ κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο 3on3 Americup, με τον Τζίμερ Φριντέτ να σημειώνει το καλάθι που έκρινε τον τελικό. Ο Αμερικανός γκαρντ, που φόρεσε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού (σεζόν 2019-2020) έκανε το 21-18 με τρίποντο (το οποίο μετράει για δύο πόντους, όπως συμβαίνει στα μονά) απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο και ενώ ο τελικός ήθελε 1:07 για να ολοκληρωθεί.

Στον τελικό ο 33χρονος Φριντέτ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στο 3on3, σημείωσε 5 πόντους, ενώ πρώτος σκόρερ για τους Αμερικανούς ήταν ο Καρίμ Μάντοξ με 9 πόντους.

