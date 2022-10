Ο Τζίμερ Φριντέτ θέλει να παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την εθνική 3x3 των ΗΠΑ

Ο Τζίμερ Φριντέτ εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχύσει την Team USA 3x3 στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Παρίσι.

Ο Τζίμερ Φριντέτ διανύει το 33ο έτος της ηλικίας του και πλέον θέτει σαν στόχο τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το 2024.

Αυτό, τουλάχιστον ανέφερε μιλώντας στην εφημερίδα «The Post Star» όσον αφορά το μέλλον του o Αμερικανός σκόρερ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού την περίοδο 2019-20 ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης στους Κινγκς, Μπουλς, Πέλικανς, Νικς και Σανς.

Εξάλλου ο Φριντέτ ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά τους Shanghai Sharks.



Jimmer Fredette tells @poststar - his hometown newspaper in Glens Falls, NY - that he’s pursuing a 3x3 spot for USA Basketball in the 2024 Paris Olympics. https://t.co/wf6Y57sOFn