Σάκοτα για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι»

Το παιχνίδι κόντρα στην Άλμπα και την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σχολίασε ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Άλμπα Βερολίνου (28/01, 19:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του στάθηκε στην τραγωδία με τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ σχολίασε και το δύσκολο παιχνίδι κόντρα στη γερμανική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Καταρχάς θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Τι άλλο να πεις για τέτοια τραγωδία; Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι.

Σε ό,τι αφορά στον αγώνα με Άλμπα, έχω να πω, ότι δίνουμε το δεύτερο ματς για τη φάση των «16» του BCL. Θέλουμε να κρατήσουμε απόρθητη την έδρα μας. Ο τρόπος παιχνιδιού της αντιπάλου μας είναι ο αιφνιδιασμός και οι γρήγορες επιθέσεις, ενώ σουτάρει ίδιο αριθμό διπόντων και τριπόντων. Αυτό το ματς όσο και να το γνωρίζεις, μόνο «live» μπορείς να καταλάβεις πώς θα το αντιμετωπίσεις.

Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι ο ρυθμός των γκαρντ. Είμαστε λίγο καλύτερα με τους ψηλούς αυτή τη στιγμή σ’ αυτό το κομμάτι. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό ματς, να κερδίσουμε και να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, είτε αφορούν στο BCL, είτε στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Πρέπει να έχουμε σοβαρότητα και διάρκεια».