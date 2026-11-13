Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε σε βάρος του αδελφού του Πύρρου Δήμα, Οδυσσέα, ο οποίος συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του Οδυσσέα Δήμα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση ντόπινγκ.

Η κατηγορία περιλαμβάνει την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών που ενισχύουν ή συγκαλύπτουν την αγωνιστική απόδοση, πράξη που φέρεται να τελέστηκε κατ’ επάγγελμα με σκοπό το οικονομικό όφελος. Παράλληλα, διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων κι έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή.

Θυμίζουμε ότι η σύλληψή του έγινε σήμερα το πρωί (13/11) έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., του ΕΟΚΑΝ και του ΕΟΦ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές, ο 58χρονος αξιοποιώντας την ιδιότητά του ως προπονητής άρσης βαρών, φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένα σκευάσματα σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση προσδίδει το γεγονός ότι χορηγούσε αναβολικά ακόμα και στον ανήλικο γιο του, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε ουσία της λίστας του WADA κατά τη διάρκεια αγώνα.

Κατά την έρευνα της αστυνομίας κατασχέθηκαν 871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, μια συσκευή τηλεφώνου και 15.000 ευρώ.