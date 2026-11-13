Συνελήφθη ο Οδυσσέας Δήμας για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ακόμα και σε ανήλικο αθλητή

Ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Πύρρου Δήμα, συνελήφθη για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές της άρσης βαρών, που έφθασε μέχρι και την περίπτωση ανήλικου αθλητή σε διάρκεια αγώνα.

Σοβαρούς κλυδωνισμούς στο χώρο της πολύπαθης άρσης βαρών φέρει η σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα, με την κατηγορία χορήγησης απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, ακόμα και σε ανήλικο αθλητή.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το πρωί της Πέμπτης (12/11) συνέλαβαν τον 58χρονο Οδυσσέα Δήμα, αδελφό του Πύρρου Δήμα, καθώς σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. «με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές».

Ιδιαίτερα δε, «στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα», με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως στο δείγμα ούρων ανιχνεύθηκε η ουσία οξανδρολόνη.

Η πολύμηνη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Κατά τη διάρκειά της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: «871- τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, συσκευή τηλεφώνου και 15.000 ευρώ.



Το δελτίου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Σύλληψη 58χρονου προπονητή άρσης βαρών για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές

Κατασχέθηκαν -871- τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 58χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο κατηγορούμενος, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα, στον οποίο ανιχνεύθηκε ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον κατηγορούμενο και στον αθλητή.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

871- τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ

17 δελτία αθλητών

ιδιόχειρες σημειώσεις

συσκευή τηλεφώνου και

-15.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».