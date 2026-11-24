Μπρέντφορντ - Έβερτον 4-0: Την κατάπιε με τεσσάρα και βλέπει Ευρώπη
Η Μπρέντφορντ έστησε πάρτι τεσσάρων αστέρων απέναντι στην Έβερτον, τη διέλυσε με 4-0 κι ανέβηκε στην 6η θέση της Premier League, στο -1 από την πρώτη πεντάδα. Οι Λονδρέζοι ουσιαστικά κατάφεραν να χτίσουν ακλόνητες βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 2-0 και απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα από το 40΄.
Ο Λιούς-Πότερ σκόραρε δις εντός δυο λεπτών στο 23΄και στο 25΄κι έδωσε ασφαλές προβάδισμα για τη Μπρέντφορντ, η οποία είδε το έργο της να απλοποιείται ακόμα περισσότερο στο 40΄με την αποβολή του Ταρκόφσκι.
Στο 67΄ο Γιάνελτ πρόσθεσε κι ένα τρίτο γκολ για τους Λονδρέζους για να σφραγίσει πρακτικά τη νίκη, η οποία απέκτησε διαστάσεις θριάμβου στο 90΄με το γκολ του Καρβάλιο που διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 4-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.