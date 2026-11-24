Η Μπρέντφορντ κυριάρχησε κόντρα στην Έβερτον, επικράτησε 4-0 και πλησίασε την πρώτη πεντάδα στο -1.

Η Μπρέντφορντ έστησε πάρτι τεσσάρων αστέρων απέναντι στην Έβερτον, τη διέλυσε με 4-0 κι ανέβηκε στην 6η θέση της Premier League, στο -1 από την πρώτη πεντάδα. Οι Λονδρέζοι ουσιαστικά κατάφεραν να χτίσουν ακλόνητες βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 2-0 και απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα από το 40΄.

Ο Λιούς-Πότερ σκόραρε δις εντός δυο λεπτών στο 23΄και στο 25΄κι έδωσε ασφαλές προβάδισμα για τη Μπρέντφορντ, η οποία είδε το έργο της να απλοποιείται ακόμα περισσότερο στο 40΄με την αποβολή του Ταρκόφσκι.

Στο 67΄ο Γιάνελτ πρόσθεσε κι ένα τρίτο γκολ για τους Λονδρέζους για να σφραγίσει πρακτικά τη νίκη, η οποία απέκτησε διαστάσεις θριάμβου στο 90΄με το γκολ του Καρβάλιο που διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 4-0.