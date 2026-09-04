Socca World Cup 2026: Η Ελλάδα ξανά στους «8» του κόσμου!

H εκπληκτική πορεία της ελληνικής ομάδας συνεχίζεται και το όνειρο μένει ζωντανό. Η γαλανόλευκη επικράτησε της Πρωταθλήτριας κόσμου 2024, του Ομάν, στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου, επιστρέφοντας στην ελίτ του Socca.

Τρία χρόνια μετά την προηγούμενη μεγάλη πορεία της, ξανά στην ίδια πόλη, το Έσεν της Γερμανίας, η Ελλάδα έγραψε ακόμη μία σημαντική σελίδα στην ιστορία της. Σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, με την καταρρακτώδη βροχή να κάνει ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια των δύο ομάδων, η Ελλάδα κατάφερε να προηγηθεί δύο φορές στην αναμέτρηση.

Ο Λίτσης έδωσε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Χίσος έκανε το 2-1 στο δεύτερο μέρος. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, το Ομάν βρήκε άμεσα την απάντηση, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Λίγο νωρίτερα ο Μουζάκης είχε κομβική επέμβαση σε πέναλτι του Ομάν και κράτησε το 2-2.

Εκεί, ο Καλαμαρίδης είχε κομβικό ρόλο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε δύο πέναλτι, δίνοντας στην ομάδα του το μεγάλο πλεονέκτημα. Ο Χίσος ευστόχησε πρώτος για την Ελλάδα και ο Λίτσης ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μαζί την ελληνική ομάδα ξανά στους «8» του κόσμου.

Μια πρόκριση που έχει ξεχωριστή σημασία για το ελληνικό Socca. Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία που η Ελλάδα θα αγωνιστεί σε προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και πλέον, κοιτάζοντας πίσω, υπάρχει ένας ακόμη μεγαλύτερος στόχος: να ζήσει ξανά στιγμές όπως εκείνες του 2019 στο Ρέθυμνο, όταν η Ελλάδα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά.

Το επόμενο εμπόδιο είναι η εξαιρετική Κροατία, η οποία βρίσκεται στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2024 ενώ μετράει και 2 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα τα τελευταία 4 χρόνια.

Η αναμέτρηση για μια θέση στα ημιτελικά θα διεξαχθεί αύριο στις 11:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τα κανάλια της Cosmote TV.