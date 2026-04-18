Θέση για το δυστυχές συμβάν και τη δολοφονία της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά πήρε η Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, αρνούμενη κατηγορηματικά κάθε σύνδεση με το γεγονός.

Στο πλαίσιο της σύλληψης του 26χρονου πρώην αθλητή της Άρσης Βαρών, ως κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, η ελληνική ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει καμία σύνδεση με το δυστυχές συμβάν.

Στην ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας, τονίζει πως τα μέλη που εμπλέκονται στην υπόθεση δεν έχουν καμία σχέση με την Ομοσπονδία καθώς δεν κατέχουν αθλητικό δελτίο σε ισχύ. Μάλιστα, υπογραμμίζει πως «απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης ενός τόσο τραγικού γεγονότος για τη δημιουργία εντυπώσεων ή την απόδοση ευθυνών».

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα και τις εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι, εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό αυτό γεγονός και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας, με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας και της βαρύτητας της υπόθεσης.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες δικαστικές και ανακριτικές αρχές και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε κρίση επί των πραγματικών περιστατικών, σεβόμενη απολύτως το τεκμήριο αθωότητας και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Σε σχέση με δημόσιες τοποθετήσεις που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες στο περιβάλλον του αθλήματος ή στη λειτουργία της Ομοσπονδίας για την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών επισημαίνει ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι, ατεκμηρίωτοι και προσβάλλουν την κοινή λογική όσο και την έννοια της ατομικής ευθύνης. Παράλληλα, όσοι επιχειρούν, για λόγους που οι ίδιοι γνωρίζουν, να δημιουργήσουν σκιές ή να διατυπώσουν υπαινιγμούς σε βάρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, αθλητών ή μελών αυτής, οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια της θεσμικής και νομικής τάξης.

Η οποιαδήποτε σύνδεση της ατομικής συμπεριφοράς προσώπων με την υποτιθέμενη “εκδίωξή” τους από την Ομοσπονδία ή με την αθλητική τους πορεία, ως δήθεν αιτία για πράξεις που διερευνώνται ποινικά, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε νομικά, ούτε ηθικά. Η προσωπική ευθύνη είναι ατομική και αδιαίρετη και δεν μετακυλιέται σε θεσμούς.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν είναι ενεργά μέλη της Ομοσπονδίας και δεν κατέχουν σε ισχύ αθλητικό δελτίο, ενώ στο παρελθόν η Ομοσπονδία είχε παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτουν περιστατικά που δεν συνάδουν με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία, ενεργοποιούνται άμεσα οι προβλεπόμενοι θεσμικοί και πειθαρχικοί μηχανισμοί προστασίας του αθλήματος.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης ενός τόσο τραγικού γεγονότος για τη δημιουργία εντυπώσεων ή την απόδοση ευθυνών σε θεσμούς που ουδεμία σχέση έχουν με τα πραγματικά περιστατικά, πολλώ δε μάλλον κάθε απόπειρα σύνδεσης της Ομοσπονδίας και των προσώπων αυτής με προγενέστερα, ατεκμηρίωτα, αβάσιμα και αναπόδεικτα γεγονότα.

Υπενθυμίζεται ότι ο αθλητισμός διέπεται από αρχές παιδείας, ευθύνης και σεβασμού προς τον άνθρωπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η αρχαία ελληνική ρήση, «ἕκαστος τῶν πράξεων αὑτοῦ αἴτιος».

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους συμμετέχοντες στον δημόσιο διάλογο να επιδεικνύουν τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας δηλώσεις που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα ή θίγουν πρόσωπα και θεσμούς χωρίς αποδεικτική βάση.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θα συνεχίσει να υπηρετεί με συνέπεια την ακεραιότητα του αθλήματος και τις αξίες που το διέπουν».