«Ο φόβος και ο τρόμος της Κεφαλονιάς»: Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας σηκώνει περιπολικό με τα χέρια του (vid)

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που o 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας σηκώνει περιπολικό επειδή τον... εμπόδιζε κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αποκαλύπτει το πραγματικό προφίλ του δράστη.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από την απολογία του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, ενώ στο φως έρχεται το σκοτεινό παρελθόν του που είχε προκαλέσει τρόμο στην τοπική κοινωνία.

Το προφίλ του «φόβου και τρόμου» του Αργοστολίου

Ο 26χρονος κατηγορούμενος δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές. Με παρελθόν στην άρση βαρών, φέρεται να είχε απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών, εκβιασμούς και βίαιους ξυλοδαρμούς.

Ενδεικτικό της προκλητικής του δράσης είναι βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο εμφανίζεται να σηκώνει περιπολικό με τα χέρια, επειδή οι αστυνομικοί του είχαν κλείσει το δρόμο.

Η ομολογία για τη χρήση ναρκωτικών

Κατά την απολογία του στον ανακριτή, ο 26χρονος παραδέχθηκε ότι ο ίδιος προμήθευσε την κοκαΐνη που κατανάλωσαν στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο: «Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά. Κάναμε χρήση δύο φορές. Τη δεύτερη φορά, μετά τις τέσσερις το πρωί, η κοπέλα ξάπλωσε και άρχισε να κάνει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση», φέρεται να δήλωσε.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να τη βοηθήσει βάζοντας το χέρι στο στόμα της για να μην της «γυρίσει η γλώσσα», επικαλούμενος μάλιστα τραύματα από δαγκωματιές στα δάχτυλά του.

Το χρονικό της μεταφοράς και οι ισχυρισμοί για το ΕΚΑΒ

Ο 26χρονος, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελούμενης δια παραλείψεως μαζί με άλλους δύο νεαρούς (22 και 23 ετών), υποστήριξε πως δεν εγκατέλειψαν την κοπέλα. Ανέφερε ότι κατέβασε τη Μυρτώ στα χέρια και την άφησε σε τοιχάκι στην πλατεία, σκεπάζοντάς την με το παλτό της, αφού πρώτα είχε ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται σε σύγκρουση με τα στοιχεία των ερευνών, που αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι δήλωσαν αρχικά στους διασώστες πως δεν γνώριζαν την κοπέλα.

Μετά τον 26χρονο, τον λόγο πήρε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, ο οποίος ήταν μαζί της από τα μεσάνυχτα της μοιραίας Δευτέρας. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, αναμένοντας να ριχθεί φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.

