Με τρεις αθλητές και δύο αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν την ελληνική άρση βαρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπατούμι.

Στο Μπατούμι της Γεωργίας θα διεξαχθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών από τις 19 έως τις 26 Απριλίου, με την Ελλάδα να παίρνει μέρος με τη συμμετοχή πέντε αθλητών και αθλητριών.

Την ελληνική ομάδα αποτελούν οι

Μαρία Στρατουδάκη (53κ.)

Κωνσταντίνος Λαμπρίδης (65κ.)

Δέσποινα Πολακτσίδου (69κ.)

Ιωάννης Αθανασίου (+110 κ.)

Γεώργιος Κιρβαλίτζε κατηγ. (+110 κ.)

Τους αθλητές συνοδεύουν οι προπονητές Κώστας Παπαδόπουλος, Χρήστος Τριφύλλης και Παντελεήμων Ζουμπουλάκης, ο τεχνικός σύμβουλος Γιώργος Μαρκούλας, συνοδός είναι ο Στέλιος Γιορνταμιλάκης και Αρχηγός Αποστολής ο Πύρρος Δήμας.

Ελληνική εκπροσώπηση στη διοργάνωση θα υπάρχει και με τον γιατρό Χρήστο Τσικούρη και η διαιτήτρια Αλεξία Παπαγεωργίου.

To πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών

Μαρία Στρατουδάκη –53κ. (19 Απριλίου 18:00)

Κωνσταντίνος Λαμπρίδης -65κ. Β' γκρουπ (20 Απριλίου 08:30)

Δέσποινα Πολακτσίδου - 69κ. Β' γκρουπ (22 Απριλίου 12:00)

Ιωάννης Αθανασίου +110 κ. Β' γκρουπ (25 Απριλίου 12:00)

Γεώργιος Κιρβαλίτζε +110 κ. Β' γκρουπ (25 Απριλίου 12:00)

Με αφορμή τη συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεανώ Ζαγκλιβέρη δήλωσε: «Οι πέντε αθλητές και αθλήτριές μας έχουν προετοιμαστεί με συνέπεια, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, εκπροσωπώντας τις αξίες και το ήθος της ελληνικής άρσης βαρών.

Η παρουσία τους σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών τους, αλλά και εφαλτήριο για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και θα μας κάνουν όλους υπερήφανους.

Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα μέλη της αποστολής, αθλητές, προπονητές και συνοδούς, με υγεία και δύναμη. Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την προσπάθειά τους, με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη του αθλήματος και την ανάδειξη νέων διακρίσεων για την Ελλάδα».