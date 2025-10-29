Δύο ασημένια μετάλλια, ένα χάλκινο κι ένα ρεκόρ Ευρώπης ήταν ο απολογισμός για τη 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων-νεανίδων και U23 στο Δυρράχιο.

Νέα σπουδαία εμφάνιση από την Μαρία Στρατουδάκη, που κατέκτησε δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών νέων-νεανίδων και U23 στο Δυρράχιο.

Στην κατηγορία των 53κ. στις νεάνιδες, σήκωσε 82 κιλά στο αρασέ και πήρε το χάλκινο μετάλλιο ενώ συγκλονιστική ήταν στο επολέ-ζετέ με 101 κιλά, φτάνοντας στα 183 κιλά στο σύνολο και κατακτώντας δύο ασημένια.

Η πρωταθλήτρια του Κρατερού Χανίων πέτυχε και νέα ρεκόρ Ευρώπης στο αρασέ με 82κ., ζετέ με 101 κιλά και στο σύνολο με 183κ. Τα προηγούμενα ήταν δικά της από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κορασίδων τον περασμένο Ιούλιο στη Μαδρίτη.

Και οι τρεις επιδόσεις της είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ για την αθλήτρια που ξεπέρασε και πάλι τον εαυτό της.

H 17χρονη Στρατουδάκη ξεκίνησε στο αρασέ με 78 κιλά, έχασε τα 81κ. και σήκωσε τα 82κ.. Στο επολέ-ζετέ είχε επιτυχημένες προσπάθειες στα 98κ. και 101κ. και έχασε τα 105κ..

Η Μαρία προσθέτει αυτά τα μετάλλια σε μία σειρά μεταλλίων που έχει σε όλες τις μικρές κατηγορίες στα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αποδεικνύοντας ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού αθλητισμού.

«Η τρομερή εμφάνιση της Μαρίας μάς γέμισε χαρά και ελπίδα για το μέλλον. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την αθλήτριά μας και της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια όπως και στους προπονητές της για τα τρία μετάλλια, που αποδεικνύουν ότι το μέλλον της ελληνικής άρσης βαρών είναι λαμπρό», δήλωσε η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών Θεανώ Ζαγκλιβέρη.