Με επιτυχία ο αγώνας άρση βαρών, στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Ο κόσμος της άρσης βαρών τίμησε και φέτος τη μνήμη του Άλκη Καμπανού, με την επιτυχημένη διεξαγωγή του 8ου Lift for Life, στο «Αλεξάνδρειο» Μέλαθρον.

Στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, έγινε ο αγώνας άρσης βαρών 8ο Lift for Life, στο «Αλεξάνδρειο» της Θεσσαλονίκης.

Η φετινή διοργάνωση σημείωσε τη μεγαλύτερη συμμετοχή μέχρι σήμερα, με αθλητές και συλλόγους από τα Χανιά, την Αθήνα, τα Ιωάννινα, τις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και με τη συμμετοχή πέντε αθλητών από το εξωτερικό.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι όλου του οργανισμού Άρη μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Α.Σ. Αρης Σίμος Αϊβαζίδης, της ΚΑΕ Άρης, Χάρης Παπαγεωργίου, ο γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, Κυριάκος Γερούκης, αλλά και ο Ολυμπιονίκης και μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πύρρος Δήμας, η Γ’ αντιπρόεδρο της ΕΟΑΒ Χαρά Κυριακίδου, ο Ολυμπιονίκης Γιώργος Μαρκουλάς και ο βουλευτής Διαμαντής Γκολιδάκης.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν και οι καθιερωμένες βραβεύσεις, με τη μητέρα του Άλκη Καμπανού, Μελίνα Κακουλίδου, να τιμά την προπονήτρια του Συλλόγου «Ευ Αγωνίζεσθαι», Αναστασία Ακτύπη και τον πρόεδρο του Α.Σ Αρης, Σίμο Αϊβαζίδη, τον προπονητή του Παναθηναϊκού Κωνσταντίνο Σαλπιγγίδη για τη διαχρονική τους στήριξη.