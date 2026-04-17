Original 21: «Τεράστιο ευχαριστούμε, το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς»

Η Original 21 ευχαρίστησε την ΑΕΚ για την υπερπροσπάθεια στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και έστειλε μήνυμα... πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ τα έδωσε όλα για τη μεγάλη αντροπή μετά την ήττα της με 3-0 στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο, κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, όμως το γκολ του Παλαθόν για το 3-1 έκρινε την πρόκριση των Μαδριλένων.

Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της Ένωσης, η Original 21, με ανάρτηση στα Social Media ευχαρίστηκε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για την υπερπροσπάθεια στη ρεβάνς και τόνισε πως το πρωτάθλημα θα γίνει... κιτρινόμαυρο!

Η ανάρτηση της Original 21

«ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ !

Είμαστε μια γροθιά, το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς».