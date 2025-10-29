Ο Λαμπρίδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης κατάκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία 65κ. εφήβων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών στο Δυρράχιο.

Νέα επιτυχία για την ελληνική άρση βαρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων – νεανίδων και U23 στο Δυρράχιο.

Μετά τα δύο ασημένια και το ένα χάλκινο της Μαρίας Στρατουδάκη, ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 65 κιλών στους εφήβους, σηκώνοντας 155 κιλά στο ζετέ. Στις δύο πρώτες προσπάθειες σήκωσε με επιτυχία τα 150κ. και τα 153 κιλά.

Στο αρασέ ο Λαμπρίδης στάθηκε άτυχος καθώς σήκωσε μόνο τα 120 κιλά και έχασε τα 123 και τα 125, με αποτέλεσμα να πάρει την 5η θέση, αλλά και να χάσει έδαφος στο σύνολο όπου με 275 κιλά έμεινε για μία θέση εκτός βάθρου.

Ο αθλητής κατάγεται και κατοικεί στην Αριδαία όπου γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2005 και είναι αθλητής του του ΠΑΣ Ολυμπιάδα Εξαπλατάνου.