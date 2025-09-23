Πύρρος Δήμας: «Εφάρμοσα το Ολυμπιακό ιδεώδες, είμαι στενοχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια»
Η δημοπράτηση της Ολυμπιακής δάδας από τον Πύρρο Δήμα προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να παίρνει αντίθετη θέση επί του θέματος.
Στα σχόλια αυτά ο εκ των μελών στο εκτελεστικό συμβούλιου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών έδωσε τη δική του απάντηση. Έμεινε στο γεγονός πως όλο αυτό έγινε για καλό σκοπό, τονίζοντας πως έκανε πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» δήλωσε
«Ούτε σκοπό είχα να προσβάλλω τίποτα ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες. Είμαι στενοχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια. Την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά».
