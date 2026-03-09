Από χθες το βράδυ οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Ανάς Ζαρουρί στον Παναθηναϊκό.

Ο Ανάς Ζαρουρί θα βρίσκεται στο έμψυχο δυναμικό του Παναθηναϊκού και τα επόμενα χρόνια. Κάτι που «κλείδωσε» και τυπικά χθες το βράδυ, με τη νίκη του «τριφυλλιού» επί του Λεβαδειακού με 4-1, με την οποία η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ εξασφάλισε την είσοδό της στα Play Offs για τις θέσεις 1-4 και, μαζί, την ευρωπαϊκή της παρουσία τη νέα σεζόν.

Βλέπετε, όταν το προηγούμενο καλοκαίρι οι «πράσινοι» συμφωνούσαν για την απόκτηση του 25χρονου μεσοεπιθετικού από τη Ναντ, το deal μεταξύ των δύο πλευρών προέβλεπε ότι την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο θα έπαιζε ως δανεικός. Αν στο τέλος αυτής ο Παναθηναϊκός εξασφάλιζε ένα από τα εισιτήρια για τις διοργανώσεις της UEFA της σεζόν 2026-27, τότε αυτομάτως θα ενεργοποιούνταν η υποχρεωτική ρήτρα αγοράς του παίκτη.

Κάτι δηλαδή που συνέβη και τυπικά χθες το βράδυ, με το διπλό του Παναθηναϊκού στη Βοιωτία, το οποίο «σφράγισε» την παραμονή του Ανάς Ζαρουρί στην ομάδα και για τα επόμενα χρόνια.

Τι έχει κάνει ο Ζαρουρί φέτος

Ο Ανάς Ζαρουρί, σχεδόν με το καλημέρα, έχει αναδειχθεί σε σημαντικό εργαλείο για όλους τους προπονητές που έχουν περάσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού φέτος. Συνολικά μετρά 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 7 γκολ και 4 ασίστ.

Το highlight του ήταν η εμφάνιση στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις, όπου πέτυχε τρία γκολ στη νίκη του Παναθηναϊκού με 4-1.