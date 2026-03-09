Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και την αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Κηφισιά για τη Super League.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινάει με τους Galacticos by Interwetten, που σχολιάζουν στις 14:00 μέσω του καναλιού του Gazzetta στο Youtube όλα όσα είδαμε στη Stoiximan Super League λίγο πριν ολοκληρωθεί η 24η αγωνιστική.

Στις 18:00 ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Κηφισιά, που θα ρίξει την αυλαία σε αυτήν τη «στροφή» του πρωταθλήματος. Η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από το Cosmote Sport 1.

Στην Αγγλία, η Γουέστ Χαμ τίθεται αντιμέτωπη με την Μπρέντφορντ στο πλαίσιο του FA Cup, ματς το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 3.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης για σήμερα, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» στις 00:00 με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε στη Super League αυτό το τριήμερο.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας