Ο Σεάντ Χαξαμπάνοβιτς ήταν ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τα άκρα της επίθεσης, όμως η Στόουκ μπήκε «σφήνα», τα βρήκε με τη Σέλτικ και τον έκανε δικό της.

Ανατροπή δεδομένων για τον Σεάντ Χαξαμπάνοβιτς! Ο ΠΑΟΚ είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του 24χρονου εξτρέμ για την αντικατάσταση του Κάλεντ Νάρεϊ, οι Θεσσσαλονικείς είχαν καταρχήν συμφωνία με τη Σέλτικ για τον δανεισμό του με υποχρεωτική οψιόν ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ, όμως τελικά την τελευταία μέρα των μεταγραφών στο Νησί κατέληξε στη Στόουκ.

Η ομάδα της Championship μπήκε στην κούρσα από το... πουθενά, τα βρήκε με τους Κέλτες για τον μονοετές δανεισμό του winger από το Μαυροβούνιο και τον ανακοίνωσε με... συνοπτικές διαδικασίες.

Πλέον ο ΠΑΟΚ καλείται να βρει άμεσα τον ακραίο επιθετικό που ψάχνουν. Στις 4 Σεπτεμβρίου πρέπει να δηλώσουν ευρωπαϊκή λίστα και στις 11 του μήνα ολοκληρώνεται η αγορά των ελεύθερων.

Stoke City have completed the season-long loan signing of Montenegro international Sead Hakšabanović from Celtic.



