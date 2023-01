Τομ Μπρέιντι: Και τώρα, τι θα κάνει ο GOAT;

Η σεζόν τελείωσε απογοητευτικά για τους Τάμπα Μπέι Μπακανίερς και τον Τομ Μπρέιντι και όλοι οι φίλοι της NFL αναρωτιούνται ένα πράγμα: τι θα κάνει ο GOAT;

Ήταν πριν από ένα χρόνο περίπου, στις 29 Ιανουαρίου 2022, όταν η είδηση που περιμέναμε για χρόνια «έσκαγε»: ο Τομ Μπρέιντι έβαλε τέλος στην αγωνιστική καριέρα του. Ο κορυφαίος QB στην ιστορία είχε αποφασίσει να σταματήσει στα 44 του, έπειτα από επτά κατακτήσεις Super Bowl και 22 σεζόν στην NFL.

Η είδηση δεν εξέπληξε κανέναν. Τα χρόνια του στην Τάμπα ήταν το κερασάκι σε μια καριέρα, που όμοιά της δεν είχαμε δει και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα ξαναδούμε. Καθόμασταν κι εμείς και γράφαμε χιλιάδες λέξεις για το «Comeback Kid», για τον GOAT, για τον άνθρωπο που άλλαξε το άθλημα, για, για, για…

43 ημέρες μετά, τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου, το Twitter πήρε φωτιά! Ο Τομ Μπρέιντι επιστρέφει! Όπως πολύ έξυπνα είχε γράψει και ο Μιχάλης Γκιουλένογλου τότε, ο Μπρέιντι δεν αρκέστηκε στις τρεις θρυλικές τρεις λέξεις του Μάικλ Τζόρνταν «I’m back!», όμως με μια ανάρτησή του εξήγησε πως είχε ακόμα «unfinished business».

Σε αντίθεση με την ανακοίνωση της απόσυρσής του, αυτή της επιστροφής του εξέπληξε πολλούς. Κι όπως αποδείχθηκε, ακόμα και την γυναίκα του, το σούπερ μοντέλο Ζιζέλ, από την οποία πήρε διαζύγιο μέσα στη χρονιά. Ο Μπρέιντι άντεξε κάτι λιγότερο από έναν μήνα μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους, όμως η έκβαση της φετινής σεζόν σίγουρα δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του. Κανένας δεν ξέρει ποιες ήταν αυτές οι «δουλειές που δεν είχαν τελειώσει», ο εύκολος αποκλεισμός όμως από τους Ντάλας Καουμπόις στα wild-card play-offs φανταζόμαστε ότι δεν τις ολοκλήρωσε.

Και τώρα;

Ο Μπρέιντι θα κλείσει τα 46 του στις 3 Αυγούστου. Στο τέλος της σεζόν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους Τάμπα Μπέι Μπακανίερς και θα είναι unrestricted free agent, που σημαίνει ότι θα έχει το δικαίωμα να υπογράψει για οποιαδήποτε ομάδα της NFL. Αν υπογράψει. Στις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό από το Ντάλας, ο ίδιος άφησε τα πάντα ανοικτά: «Θα το δω μια μέρα τη φορά. Τώρα θα πάω σπίτι και θα προσπαθήσω να κοιμηθώ». Σε ιδιωτική συζήτηση που είχε με τον Τζο Μπακ, του είπε πως «θα ξέρω, όταν θα ξέρω».

Tom Brady's 23rd NFL season comes to an end. pic.twitter.com/gv5PmG7iCO