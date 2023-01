NFL wild-card play-offs: Πέρασαν τα φαβορί, αποκλείστηκε ο Μπρέιντι

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν τα wild-card play-offs της NFL, με τα φαβορί να περνούν στα ημιτελικά των περιφερειών και τον Τομ Μπρέιντι να αποκλείεται για τρίτη φορά στην καριέρα του από τον πρώτο γύρο της post-season.

Από την τρελή ανατροπή των Τζάγκουαρς μέχρι την εύκολη πρόκριση των Καουμπόις και τα ζόρια των Μπιλς, τα wild-card play-offs της NFL δεν επιφύλαξαν κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, αφού όλα τα φαβορί πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά των περιφερειών.

Επική ανατροπή από τους Τζάγκουαρς

Το πιο αμφίρροπο παιχνίδι έγινε στο Τζάκσονβιλ, όπου οι Τζάγκουαρς βρέθηκαν πίσω με 27-0 κόντρα στους Τσάρτζερς, όμως κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά της AFC, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Κάνσας Σίτι Τσιφς.

Ο QB των Τζάγκουαρς, Τρέβορ Λόρενς, ήταν σε τραγική κατάσταση στο πρώτο ημίχρονο, όταν και του έκαναν τέσσερα interceptions, όμως κατάφερε να γυρίσει τελείως την κατάσταση στο δεύτερο μέρος, όπου με τρία TD οδήγησε την ομάδα του στην ολική ανατροπή για το τελικό 31-30 που προήλθε με field goal στο τέλος του χρόνου.

Αυτή ήταν η τρίτη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της post-season της NFL, μετά το -32 των Μπιλς κόντρα στους Όιλερς το 1992 και το -28 των Κολτς κόντρα στους Τσιφς το 2013.

Εύκολα οι 49ers, εντυπωσιάζει ο Πάρντι

Το ερώτημα πριν την αναμέτρηση των Σαν Φρανσίσκο 49ers με τους Σιάτλ Σίχοκς δεν ήταν αν οι 49ers είναι καλύτερη ομάδα, αλλά το πώς θα αντιμετωπίσει ο rookie QB τους, Μπροκ Πάρντι, το πρώτο παιχνίδι της καριέρας του σε post-season συνθήκες.

Ο Πάρντι όχι μόνο αντεπεξήλθε, αλλά με 18/30 πάσες για 332 γιάρδες και τρία TD, ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του, παρέα με τον receiver, Ντίμπο Σάμουελ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 125 receiving γιάρδες κι ένα TD.

Το τελικό 41-23 είναι ενδεικτικό της δυναμικής των δύο ομάδων, με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο να αντιμετωπίζει τους Ντάλας Καουμπόις στα ημιτελικά της NFC.

Αποκλεισμός για Μπρέιντι

Φέτος δεν ήταν η χρονιά του κι αυτό φάνηκε και κόντρα στους Καουμπόις. Η φετινή πορεία του Τομ Μπρέιντι και των Τάμπα Μπέι Μπακανίερς ολοκληρώθηκε στο Raymond James Stadium, όπου ηττήθηκαν εύκολα με 31-14 από την ομάδα του Ντάλας.

Ο 45χρονος GOAT του αθλήματος αποκλείστηκε για μόλις τρίτη φορά στην καριέρα του από τον πρώτο γύρο της post-season και μένει να μάθουμε την απόφασή του για το μέλλον του. Υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι αποσύρθηκε για… 40 ημέρες και στη συνέχεια επέστρεψε για άλλη μία σεζόν με τους Μπακανίερς.

Το συμβόλαιο του Μπρέιντι λήγει στο τέλος της σεζόν και δεν υπάρχει κάποιος όρος ανανέωσης, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει free agent στα 45 του.

Tom Brady's 23rd NFL season comes to an end. pic.twitter.com/gv5PmG7iCO — NFL (@NFL) January 17, 2023

Δυσκολεύτηκε πολύ το Μπάφαλο

Το σούπερ φαβορί ήταν εξαρχής οι Μπιλς, με τους Ντόλφινς να είναι χτυπημένοι από τραυματισμούς και να αγωνίζονται με τον τρίτο QB τους, Σκάιλαρ Τόμπσον. Συν ότι το Μπάφαλο προηγήθηκε νωρίς με 17-0 και η συγκεκριμένη αναμέτρηση φάνταζε τελειωμένη από το πρώτο ημίχρονο, όμως οι Ντόλφινς έφτασαν πολύ κοντά σε μια τεράστια ανατροπή.

Το τελικό 34-31 είναι ενδεικτικό του πόσο πολύ έπαιξαν με τη φωτιά οι Μπιλς. Ο Τζος Άλεν τελείωσε το παιχνίδι με 23/39, 352 γιάρδες και τρία TD, όμως έριξε και δύο interceptions, που κόστισαν στο Μπάφαλο 11 πόντους. Η άμυνα του Μαϊάμι έκανε sack επτά φορές τον Άλεν και ήταν ένα fumble του QB των Μπιλς που έβαλε το Μαϊάμι μπροστά στο σκορ με 24-20 στις αρχές της τρίτης περιόδου.

Η συνέχεια όμως άνηκε στον Άλεν που με δύο TD πάσες σε 3:11 επανέφερε την ισορροπία και οδήγησε τελικά την ομάδα του στην πρόκριση στα ημιτελικά της AFC, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Σινσινάτι Μπένγκαλς, σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι.

Όχι άνετες προκρίσεις για Μπένγκαλς και Τζάιαντς

Στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια των wild-card play-offs, οι Σινσινάτι Μπένγκαλς και οι Νιου Γικορκ Τζάιαντς επικράτησαν σχετικά δύσκολα των Μπάλτιμορ Ρέιβενς (24-17) και Μινεσότα Βάικινγκς (31-24) αντίστοιχα.

Οι Μπένγκαλς δεν ενθουσίασαν κόντρα στους Ρέιβενς, όμως έκαναν την δουλειά και αναμένουν την μονομαχία με τους Μπιλς. Το πιο ενδιαφέρον στατιστικό της αναμέτρησης κόντρα στη Βαλτιμόρη ήταν τα μηδέν λάθη του QB Τζο Μπάροου, καθώς και τα 2,54 δευτερόλεπτα μ.ό. που είχε για τις πάσες του.

Καλή εμφάνιση έκανε και ο QB των Τζάιαντς, Ντάνιελ Τζόουνς, ο οποίος στη νίκη κόντρα στην Μινεσότα είχε 78 γιάρδες rushing, πάνω από 300 γιάρδες σε πάσες, κουβαλώντας την μπάλα συνολικά 17 φορές.

The Bengals are heading to the divisional round! #BALvsCIN pic.twitter.com/Ltf4mnFYic — NFL (@NFL) January 16, 2023

Τα ζευγάρια των ημιτελικών των περιφερειών

AFC

21/1, 23:30: Κάνσας Σίτι Τσιφς - Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρς

22/1, 22:00: Μπάφαλο Μπιλς - Σινσινάτι Μπένγκαλς

NFC

22/1, 03:15: Φιλαδέλφεια Ιγκλς - Νιού Γιόρκ Τζάιαντς

23/1, 01:30: Σαν Φρανσίσκο 49ers - Ντάλας Καουμπόις