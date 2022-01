Ο Τομ Μπρέιντι μετά από 22χρονια τεράστιας καριέρας στο NFL ανακοίνωσε την απόσυρση του από την αγωνιστική δράση στα 44 του χρόνια.

Από σήμερα (29/1) το πρωτάθλημα του NFL γίνεται πολύ πιο φτωχό, καθώς ο θρυλικός Τομ Μπρέιντι ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση, στα 44 του χρόνια μετά από 22 χρόνια μυθικής καριέρας.

Ο κατά πολλούς κορυφαίος Αμερικανός αθλητής στην ιστορία και δεδομένα καλύτερος quarterback που έχει αγωνιστεί ποτέ στο NFL αποσύρεται, έχοντας στο πλούσιο παλμαρέ του επτά Superbowl, 3 NFL MVP και πέντε Superbowl MVP. Σε 20 χρονια με τους New England Patriots κέρδισε έξι πρωταθλήματα και ένα στην πρώτη του σεζόν στην Τάμπα με τους Buccaneers.

Φέτος ο υποψήφιος MVP της regular season αποκλείστηκε με τους Buccaneers στα ημιτελικά της περιφέρειας του και σήμερα (29/1) έκανε γνωστή την απόφαση του να κλείσει την σπουδαία καριέρα του μετά από συνολικά 243 νίκες!

